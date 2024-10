Rádio Província renova parceria com a Rádio Gaúcha e fortalece programação

A Rádio Província, de Tenente Portela, renovou seu contrato de transmissão com a Rádio Gaúcha, reforçando uma parceria que já dura quase três décadas. A emissora, uma das primeiras a integrar a Rede Gaúcha Sat, agora se destaca como uma das poucas da região autorizadas a retransmitir o sinal da Rádio Gaúcha, líder de audiência no Rio Grande do Sul.

Com a renovação, a Rádio Província mantém em sua programação a retransmissão do "Notícia na Hora Certa", boletins informativos que vão ao ar de hora em hora, atualizando os ouvintes sobre os principais acontecimentos do momento. Outro destaque é o "Correspondente Rede Gaúcha Sat", apresentado três vezes ao dia, com resumos do que acontece na política, economia, esporte e mais.

Além dos informativos, a Rádio Província também oferece transmissões ao vivo dos jogos da dupla Gre-Nal, além dos programas noturnos da Rádio Gaúcha, como o "Esporte e Cia", com Rafael Colling, e o "Madrugada Gaúcha", comandado por Marcelo Drago, que vai ao ar nas primeiras horas da manhã.

Essa renovação reforça a posição da Rádio Província como uma importante fonte de informação e entretenimento para os ouvintes de Tenente Portela e região, garantindo acesso a conteúdos relevantes da Rádio Gaúcha.

Confira a Programação da Rádio Província

De segunda à sexta:

00:00 – Esporte e Cia - Rafael Colling – Rede Gaúcha Sat

03:00 – Madrugada Gaúcha – Marcelo Drago -Rede Gaúcha Sat

05:00 – Bom dia Província – Marcelino Antunes

07:00 – Província Hoje – Rafael Piasecki

08:00 – Correspondente Rede Gaúcha Sat

08:10 – Estação Província – Jonas Martins

10:00 – Estrada da Vida – Carine de Carvalho

11:50 – Pra Começo de Conversa – Jalmo Fornari

12:00 – Revista 100.7 – Jonas Martins e Rafael Piasecki

12:50 – Correspondente Rede Gaúcha Sat

13:00 – Província de Bem com você – Carine de Carvalho

15:00 - Arena Hits – Serginho

17:00 – Pelos Caminhos do Sul – Marcos Guterres

18:50 – Correspondente Rede Gaúcha Sat

19:00 – A voz do Brasil

20:00 – Bailão 100.7

22:00 – Só as melhores – Serginho

23:00 – Província Retro – Serginho