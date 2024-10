Adilson Batista lança serviço de inteligência artificial para consultoria

Adilson Batista, especialista em inteligência artificial e consultoria empresarial, lança um serviço para transformar o modo como organizações acessam conhecimentos especializados. Com experiência de mais de 14 anos como empreendedor e consultor para grandes marcas, o especialista desenvolveu uma solução que replica as próprias práticas através de uma plataforma que oferece suporte via WhatsApp. Com vasta experiência em projetos para marcas renomadas, ele já ocupou posições de liderança em grandes agências de publicidade e possui a própria agência há mais de uma década. Aos 48 anos, Batista segue com atuação no campo da tecnologia e da consultoria empresarial, agora explorando a inteligência artificial.

Segundo pesquisa realizada pelo Laboratório Mordor Intelligence, o mercado de consultorias no Brasil está ganhando destaque pelo momento de expansão. Este aumento se dá pelo cenário no qual as vendas on-line e offline vêm se complementando, o que obrigou os profissionais da área a se reinventarem para tentar atender às expectativas dos clientes. De acordo com a pesquisa, o mercado de consultorias deve girar em torno de US$ 323 bilhões no ano de 2024.

O novo serviço é uma resposta à limitação de tempo que ele e outros profissionais do ramo enfrentam ao tentar atender múltiplos clientes. Adilson conta que sempre foi consultor de empresas, mas o tempo disponível costuma ser um fator limitante. "A ideia de me ‘clonar’ e poder atender mais parceiros, sem comprometer a qualidade do serviço, ficava em minha mente. Com o advento da inteligência artificial generativa, surgiu a oportunidade de criar uma solução que permite às empresas acessar meu conhecimento e minhas recomendações de forma escalável”, aponta.

A plataforma utiliza um “agente de IA” que permite que os clientes interajam com um avatar digital do empresário, seja por texto, áudio ou vídeo. “O cliente pode simplesmente mandar uma mensagem ou um áudio descrevendo uma situação, e a minha IA responde com recomendações precisas, como se eu estivesse ali pessoalmente. Estamos numa fase experimental, testando com cerca de 60 usuários para coletar feedbacks e aprimorar o serviço”, explica.

O principal público-alvo da iniciativa são departamentos de marketing, startups e empreendedores que buscam consultoria disponível 24 horas por dia. “Queremos ajudar aqueles que mais precisam, sem passar por processos burocráticos ou entrar em ferramentas complexas. O acesso é direto pelo WhatsApp, com um mundo de serviços", explica Adilson.

A ferramenta é oferecida gratuitamente aos usuários iniciais, que têm a oportunidade de experimentar e fornecer feedback. “Estamos aprimorando constantemente as funcionalidades da IA, garantindo que ela possa resolver uma ampla gama de questões e fornecer suporte valioso para as empresas”, finaliza.