FortesPay lança cartão de benefícios para empresas em parceria com a Bee Vale

Os departamentos de Recursos Humanos e Financeiro de todo o Brasil já podem unificar os benefícios pagos aos colaboradores em um único cartão, com a facilidade de estar 100% integrado ao sistema de gestão da folha de pagamento: trata-se do FortesPay Benefícios. O recurso poderá ser usado em supermercados, restaurantes, postos de gasolina ou em qualquer estabelecimento que utilize máquinas de cartão.

Com a campanha de lançamento intitulada “A liberdade de ter tudo em um só lugar”, a FortesPay, nascida da joint-venture entre a Somapay Digital Bank e a Fortes Tecnologia, aposta na agilidade da transferência de valores e facilidade de uso para o colaborador, pois tem a característica de ser multibenefícios, reunindo o saldo de créditos de vale-refeição/vale-alimentação, como também educacional, auxílio home-office, farmácia ou de bem-estar.

Denis Carvalho, CEO da empresa, revela o diferencial do novo serviço que chega ao mercado: “Estamos contentes em lançar uma solução no mercado nacional que integra um programa multibenefícios ao sistema de folha de pagamento, onde o usuário vai poder ter o controle de todos os benefícios em um único aplicativo. Estamos pensando em uma parceria de longo prazo”, revelou Denis Carvalho.

A experiência com cartão de benefícios é fruto da parceria com a Bee Vale, cartão de benefícios flexíveis da Somapay, liderada pelo CEO Diogo Alves. Para ele, a união de forças representa a convergência de expertises complementares das duas companhias digitais. “O entusiasmo em fazer parte deste projeto é por conta de conseguirmos integrar a robustez do sistema de gestão da FortesPay com a flexibilidade do nosso cartão de benefícios, oferecendo ao colaborador a liberdade de utilizar seu saldo de acordo com suas necessidades. Temos a convicção de que essa parceria será uma construção de longo prazo no mercado", comemora.

Além de promover a comodidade para seus colaboradores, as empresas que optarem pelo FortesPay Benefícios também ganham em agilidade junto aos departamentos Financeiro e de Recursos Humanos.