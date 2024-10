Turbo Partners alcança valuation de R$ 20 milhões

A Turbo Partners, empresa especializada em growth marketing para e-commerce, anunciou sua primeira rodada de captação, que avaliou a empresa em R$ 20 milhões. O investimento foi liderado pelo empresário Omar Ajame, fundador da insurtech TEx – empresa de soluções on-line para corretoras de seguros.



Fundada em 2022, a companhia oferece um conjunto de soluções que visa potencializar os resultados de quem vende on-line, enquanto investe em novas marcas. A empresa, que conta com mais de 70 colaboradores, busca combinar seu know-how operacional com uma visão de longo prazo para a construção de marcas da próxima geração.



“A missão da Turbo é clara: tornar a vida de quem vende on-line mais fácil e rentável”, afirma o cofundador da companhia, André Musso. “Essa rodada de captação marca um ponto importante de inflexão em nossa trajetória e nos permitirá ampliar nossa atuação, tanto em tecnologia quanto no desenvolvimento de novas ventures”.



O empresário aponta que os recursos da captação agora serão direcionados para o fortalecimento da frente tecnológica da empresa, com destaque para o desenvolvimento do Turbo Dash, uma plataforma proprietária para análise e otimização de dados por meio de Inteligência Artificial a serviço das operações de vendas digitais.



“A empresa também pretende investir em novas marcas, expandir seu portfólio de soluções para e-commerce e aumentar sua capacidade operacional para atender a uma base crescente de clientes”, esclarece Musso.



Desde sua fundação, a Turbo Partners validou seu modelo de criação e expansão de marcas nativamente digitais por meio da Bready, uma venture proprietária que, em menos de um ano, atingiu um faturamento mensal de R$ 300 mil. Com um modelo de negócios baseado na aceleração de marcas e no desenvolvimento de soluções digitais, a empresa continua a expandir suas operações de maneira escalável.



“A combinação de experiência em operações digitais e o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias nos coloca em uma boa posição no mercado de e-commerce”, comenta Omar Ajame, investidor da rodada. “Tenho convicção de que a empresa se tornará uma referência em inovação para o mercado digital no Brasil”.



Sobre a Turbo Partners

A Turbo Partners visa oferecer uma proposta que integra tecnologia, serviços e criação de marcas. Com foco no crescimento sustentável e na geração de valor para seus parceiros e clientes, a empresa opera por meio de dois principais braços: a Turbo Commerce, que oferece serviços e soluções digitais para e-commerce, e a Turbo Ventures, responsável por investir em negócios escaláveis e de alto potencial.



Para saber mais, basta acessar: https://www.turbopartners.com.br/