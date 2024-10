Delta Informática lança diagnóstico para avaliar instalação de equipamentos 3D

A Delta Informática, empresa de suporte técnico e assistência técnica para equipamentos e impressão 3D, além de vendas de equipamentos e software, a fim de ajudar os clientes, está oferecendo um diagnóstico gratuito para empresas na cidade de São Paulo pelo qual analisa se seus equipamentos e instalações estão adequados com as necessidades da empresa.

Segundo o diretor geral da empresa, João Alexandre Macluf, uma rede de computadores tem por objetivo trazer produtividade ao local de trabalho minimizando custos e aumentando a eficiência. "No entanto, pequenos detalhes muitas vezes multiplicam custos e atividades que poderiam ser altamente eficientes tornam-se tarefas demoradas ou sem resultado", analisa ele.

Por isso, após esse diagnóstico, a empresa terá um relatório com itens que podem ser melhorados, substituídos ou até mesmo desativados. "Auxiliamos nossos clientes nos dimensionamentos de rede, storages, conexões, implementações de servidores, desktops, notebooks e tablets e em suporte para recuperação de falhas. Queremos nos manter como a empresa mais ágil nas atualizações tecnológicas", explica Macluf.

Tanto com mão de obra própria quanto com parcerias de empresas qualificadas, a Delta fornece uma variedade de serviços de TI. A consultoria em licenciamento de software é outra das atividades que são executadas pela equipe de técnicos. "Estudamos cada caso para determinar a melhor forma de obtenção, seja caixa, aberta, educacional ou O&M", descreve.

Em relação aos hardwares, ela disponibiliza ao mercado projetores, servidores, câmeras, roteadores, tablets, desktops, notebooks e também armazenamento, soluções tecnológicas em todas as áreas.

A Delta também está atenta a novidades como a tecnologia de impressão 3D, que está se tornando essencial em várias atividades. Seu uso passou a ser viável em todas as áreas como resultado da popularização e do maior alcance desse recurso. De acordo com Macluf, as pessoas estão procurando maneiras simples, baratas e rápidas de concretizar suas ideias, entre os quais se encontram empresários, comerciantes, arquitetos, projetistas, engenheiros, médicos, dentistas, artistas e até estudantes do ensino médio e fundamental.

A empresa também é representante de diversos fabricantes de Impressoras 3D, atuando principalmente nos setores industriais, de engenharia e também na área de educação. Já desenvolveu um projeto industrial para os segmentos de manutenção, fabricação de pequenos lotes e desenvolvimento de novos produtos e design. Dentro do campo educacional promove a integração da impressão 3D com as disciplinas curriculares das escolas, desenvolvendo também treinamento de mão de obra em informática e tecnologia da informação para seus clientes desde 1986.

