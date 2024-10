Eu Entrego realiza 12 milhões de entregas no Brasil

A Eu Entrego, logtech que conecta varejistas a entregadores autônomos no Brasil, atingiu a marca de 12 milhões de entregas no 1º semestre de 2024. A empresa também alcançou um crescimento de 36% no mesmo período, em comparação a 2023. Os setores de Pet, telefonia e Moda ficaram em evidência, registrando números superiores à média geral da empresa, com aumento de 50% em algumas categorias.

Desde 2023, a Eu Entrego conduz ações e investimentos estratégicos, com um foco especial na implementação de tecnologias com uso de inteligência artificial (IA). Além disso, a companhia expandiu a presença no modelo Ship From Store para o Nordeste, integrando mais lojas e potencializando operações na região. Parte importante do resultado vem da implementação de hubs urbanos no interior de São Paulo e em localidades da região Sul, melhorando a cobertura e a velocidade dos envios por meio de rotas mais eficientes e otimizadas por algoritmos de IA. Para aprimorar a experiência do usuário, foi implementado um sistema de avaliação com tracking e NPS (Net Promoter Score), que utiliza IA para obter feedbacks mais precisos do cliente final.

Uma pesquisa global recente da IBM mostrou que 41% das empresas brasileiras utilizam IA, de alguma maneira, no dia a dia. Os dados coletados demonstram que houve um crescimento considerável na adoção da tecnologia no cenário pós-pandemia, uma vez que foram muitos os desafios causados pela Covid-19.

“Estamos extremamente felizes com esse desempenho. As expansões e os investimentos têm como objetivo atender às demandas crescentes do mercado, sempre com foco na satisfação do cliente”, explica Vinicius Pessin, CEO da Eu Entrego.

A Companhia também destaca o crescimento oriundo do licenciamento de plataforma, agora denominada Envoy, no modelo SaaS (Software as a Service). Com isso, os clientes estão utilizando de todas as ferramentas que até então só eram vistas nos grandes aplicativos de delivery.



“Nosso objetivo é compartilhar as tecnologias avançadas de orquestração de last mile delivery, possibilitando que todas as empresas possam otimizar as operações de entrega de ponta a ponta”, ressalta o executivo.