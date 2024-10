EmbarcaTech abre 6 mil vagas para capacitação gratuita

O Programa EmbarcaTech, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) coordenada pela Softex, está com inscrições abertas para sua capacitação profissional prática e residência tecnológica em Sistemas Embarcados e Internet das Coisas (IoT) para aplicação em áreas críticas como Educação, Segurança, Indústria e Saúde.

Por se tratar de uma capacitação hands-on, focada na aplicação prática do conhecimento, e como parte da estratégia para maximizar o aprendizado, todos os participantes receberão um kit com uma placa educacional de sistemas embarcados. Esse kit será utilizado ao longo do curso para facilitar o aprendizado, proporcionando assim uma experiência prática e mais enriquecedora.

Nesta primeira fase, serão oferecidas 6.000 vagas, distribuídas entre seis instituições credenciadas pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI), garantindo a inclusão de estudantes de diversas regiões do país. As instituições participantes incluem o Instituto Federal do Ceará (IFCE), Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Instituto Federal do Piauí (IFPI), Instituto Federal do Maranhão (IFMA), Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus (CEPEDI) e HBr (Hardware Brasil).

O curso, com duração de três meses e carga horária de 160 horas, será ministrado por meio de uma plataforma de Ensino a Distância (EaD). O conteúdo programático abrange uma imersão em sistemas embarcados e aplicações de IoT, com estudos de caso voltados para agricultura, indústria, cidades inteligentes (smart cities) e logística. Os participantes que concluírem com êxito receberão um certificado de capacitação.

A segunda fase do programa oferecerá uma residência tecnológica de 12 meses (240 horas), voltada aos 600 alunos com melhor desempenho na capacitação inicial. Esses selecionados receberão bolsas de estudo e terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em projetos práticos, atendendo a demandas de empresas parceiras e focando especialmente em soluções de IoT.

Para participar do EmbarcaTech os interessados devem consultar as datas limite e os requisitos específicos de cada instituição executora. Mais detalhes e o formulário de inscrição estão disponíveis no endereço. Mais detalhes e o formulário de inscrição estão disponíveis no endereço https://embarcatech.softex.br/inscricoes/