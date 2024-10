Plataforma de educação gratuita será lançada no Brasil

Empresa que atua na área de tecnologia contábil há 12 anos, a pernambucana SIEG Soluções Fiscais Estratégicas irá lançar a SIEG Academy, um movimento de educação que trará conteúdos 100% gratuitos e digitais para qualificação de estudantes e profissionais nas áreas de Administração, Contabilidade, Recursos Humanos e Negócios. O evento de lançamento será realizado no Dia dos Professores, próximo dia 15 de outubro, às 20h, pelo canal da SIEG Academy no YouTube (https://www.youtube.com/@SIEGAcademy).

A SIEG Academy surge com a missão de oferecer formação de excelência para contadores, empresas contábeis e estudantes, proporcionando uma plataforma de aprendizado acessível e dinâmica. O resultado é alcançado por meio de cursos, projetos sociais e programas de entretenimento e conteúdo, liderado por especialistas da área de negócios dos seis estados do Brasil em que a SIEG, eleita a 32ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil pelo Great Place To Work (GPTW), tem forte atuação: Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esse é mais um movimento educacional da SIEG Soluções, que já possui diversas parcerias com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e com o Centro Universitário Frassinetti do Recife (Fafire).

As trilhas de aprendizagem da SIEG Academy serão realizadas de forma on-line, com uma metodologia de videoaulas de curta duração e materiais de apoio, além de certificação ao fim de cada módulo. Os cursos abrangem áreas vitais para a saúde do negócio, como gestão estratégica fiscal, tecnologia, liderança e gestão. Além disso, os participantes poderão trocar experiências, fazer networking e receber suporte mútuo.

"A SIEG Academy representa nosso compromisso com a educação e o desenvolvimento profissional contínuo. Estamos entusiasmados em oferecer uma plataforma que combina a expertise de profissionais da área com a flexibilidade do aprendizado on-line", afirma o CEO da SIEG Soluções Fiscais Estratégicas, Henrique Carmellino Filho.

A SIEG Academy vai oferecer capacitação para estudantes, profissionais e empresas, proporcionando oportunidades únicas de crescimento e atualização no cenário dinâmico dos negócios. "A SIEG Academy nasceu para cumprir um importante e valioso propósito no mercado de trabalho: estimular a busca pelo aperfeiçoamento pessoal e profissional, tudo acontecendo dentro de uma comunidade colaborativa e estimulante", reforça a Head de RH da SIEG Soluções Fiscais Estratégicas e coordenadora da SIEG Academy, Renata Moura.

Sobre a SIEG Soluções Fiscais Estratégicas

A SIEG Soluções Fiscais Estratégicas é uma empresa de tecnologia para soluções fiscais e consultoria estratégica, dedicada a oferecer serviços que apoiam empresas e profissionais na gestão eficiente de questões tributárias e fiscais.

No total, a SIEG tem cinco tipos de soluções. A direcionada para captura automática de notas, com a ferramenta para gestão de documentos fiscais eletrônicos (SIEG HüB); a de monitoramento e filtragem das mensagens recebidas no e-CAC, ausência de declarações, e obrigações acessórias (SIEG IriS); a plataforma de gerenciamento e organização de documentação de Imposto de Renda de todos os clientes do contador (SIEG IR); um portal com sistema para o apontamento da folha de pagamento (SIEG Folha) e o SIEG Emissor. Esse último foi desenvolvido para emissão de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) com armazenamento em nuvem.

Serviço:

Lançamento da SIEG Academy

Quando: 15 de outubro

Horário: 20h

Canal do YouTube: @SIEGAcademy