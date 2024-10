Scalpel Kings estreia em 2025 com foco em estética e emoção

O reality show The Scalpel Kings estreia no primeiro trimestre de 2025 com uma proposta inovadora ao unir transformações estéticas e emocionais. O programa será gravado no Hospital Vila Mariana Day, em São Paulo, e acompanhará mulheres que enfrentaram traumas severos, procedimentos estéticos malsucedidos e abandono emocional, proporcionando-lhes uma jornada de superação e renovação. Com uma abordagem multidisciplinar, o show reúne cirurgiões plásticos, psicólogos, nutrólogos e outros especialistas, que trabalham juntos para oferecer uma transformação integral às participantes, que passarão por 60 dias de confinamento.

O diferencial de The Scalpel Kings está em ir além das cirurgias plásticas tradicionais, explorando o impacto emocional que essas mudanças trazem à vida das participantes. Durante o confinamento, as mulheres não terão acesso a espelhos ou celulares, sendo desafiadas a lidar com suas inseguranças e redescobrir sua autoestima.

Entre os profissionais de destaque no programa está a nutróloga Raila Linhares, formada em Nutrologia Clínica pelo Hospital Albert Einstein, com especializações em Harvard e na Mayo Clinic, nos EUA. Raila é responsável por orientar as participantes sobre nutrição e saúde, com o objetivo de garantir transformações sustentáveis a longo prazo.

Além dela, o time é composto por Jaqueline Fontana (enfermeira e apresentadora), Júlio Vedovato, Rafael Nunes e Gustavo Ramasco (cirurgiões plásticos), Ana Dengo (dermatologista), Bruno Carvalho (quiroprata) e Katia Zanchet (terapeuta e ex-participante). Cada integrante traz sua especialidade para o processo de transformação das participantes, unindo ciência e experiência prática para melhorar a autoestima e confiança.

Parceria com o Grupo SGR Engenharia e Facilities

Nesta temporada, The Scalpel Kings firmou uma parceria com o Grupo SGR Engenharia e Facilities, responsável pela construção da casa de confinamento das participantes. O CEO do Grupo, Alexandre, destaca a importância desse projeto para sua empresa, que busca criar um ambiente que vá além de um cenário de TV, funcionando também como um espaço que apoie as transformações físicas e emocionais das participantes. A obra incorpora elementos tecnológicos e funcionais para garantir o bem-estar e conforto das participantes durante o confinamento.

Projeto Arquitetônico e Design

O projeto da casa foi desenvolvido por Guilherme Beber, em parceria com o escritório Curvo Arquitetos. Beber enfatiza que o design vai além da estética, sendo pensado para criar um ambiente propício à reflexão e ao autoconhecimento. Combinando funcionalidade e conforto, o espaço busca ser um catalisador para as transformações que as participantes vivenciarão durante o programa.

Para Beber, fazer parte deste projeto é uma oportunidade de unir design e emoção, impactando diretamente a jornada das participantes. Ele destaca que o projeto foi resultado de um trabalho colaborativo com o Curvo Arquitetos, que criou um espaço voltado para o crescimento pessoal e o equilíbrio emocional das participantes.

Transformações Além do Espelho

Durante o confinamento, as participantes de The Scalpel Kings passarão por um processo de redescoberta pessoal em um ambiente cuidadosamente projetado para apoiar essa jornada. Gustavo Ramasco, cirurgião torácico, destaca que o foco é oferecer um suporte que vá além da cirurgia plástica, integrando corpo e mente. Já Rafael Nunes acredita que o reality show será uma oportunidade de mostrar o impacto positivo que a cirurgia plástica pode ter quando associada a um acompanhamento emocional.

Ana Dengo, dermatologista, reforça a importância do cuidado com a pele no processo de recuperação da autoestima, enquanto Bruno Carvalho, quiroprata, destaca a relevância de manter o corpo em equilíbrio físico e emocional para garantir uma transformação completa.

Produção e Expectativas

A produção do The Scalpel Kings é liderada por Yuri Mine, Kinho Strauss e Roma Jr., em colaboração com a agência PXL Marketing. A equipe de produção tem como objetivo criar um conteúdo envolvente, explorando o impacto das transformações estéticas e emocionais das participantes. Com uma abordagem focada na saúde integral, o reality busca trazer um novo olhar sobre os programas de transformação, promovendo o bem-estar físico e mental.