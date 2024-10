Indicator Capital obtém a recertificação de Empresa B

A Indicator Capital, gestora brasileira de venture capital early-stage deep tech na América Latina, anuncia a sua recertificação de Empresa B, reconhecimento global de responsabilidade social e ambiental. A companhia, que havia entrado para a comunidade global em 2021, conseguiu um aumento de 7 pontos em sua classificação, passando de 106,5 para 113,8.

Dessa forma, a indicator reafirma seu propósito de atuar como Investidora para o Bem, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de forma significativa. Todos os investimentos realizados desde o lançamento do Fundo 2, em maio de 2021, foram em companhias com tecnologias de alto potencial de retorno financeiro e impacto positivo para a sociedade e meio ambiente. Esse foi um dos principais fatores que contribuíram para a recertificação.

Entre eles estão: a IBBX, que captura energia do meio ambiente por meio de sinais eletromagnéticos evitando o desperdício de baterias (ODS 7 e 9), a Syos, que aplica Internet das Coisas e IA para otimizar a operação de refrigeradores na indústria alimentícia (ODS 2,3,7 e 13), a Beegol, que utiliza Machine Learning e IA para resolver problemas de wi-fi e banda larga, aumentando a sustentabilidade na indústria de Telecom (ODS 9), a Infleet, que desenvolveu soluções para a gestão de frotas rodoviárias (ODS 11 e 12) e a umgrauemeio, também integrante do sistema B, que desenvolveu uma solução de monitoramento para combater incêndios florestais e reduzir as emissões de CO 2 (ODS 13 e 15). Outros aportes em startups que cumprem os ODS da ONU com impactos socioambientais positivos incluem a Monuv, CTA Smart, InfoPrice, Rúmina, anitya, Cogtive e Neowrk.

“A indicator tem, nesses três anos, mantido fortemente seu compromisso com o Movimento B, investindo em empresas que realmente atendem aos mais altos padrões de desempenho social e ambiental e visam o desenvolvimento estrutural do Brasil alinhado ao resultado econômico. Continuar com a gestora em nosso portfólio demonstra como valorizamos conjuntamente um ambiente de negócios mais justo e sustentável”, afirma Cinthia Gherardi, codiretora executiva do Sistema B Brasil.

O Sistema B Brasil é uma organização parceira do B Lab responsável pela divulgação e engajamento de todo o movimento B no Brasil e na América Latina. Criada em 2006 nos EUA, a iniciativa visa articular um movimento global de líderes que usam os negócios para a construção de uma economia mais inclusiva, equitativa e regenerativa para a sociedade e o planeta. No total, já são 337 Empresas B no Brasil, 1.500 na América Latina e mais de 9.000 empresas certificadas globalmente. Para receber a certificação, renovada a cada três anos, as empresas passam por um sistema auditado de verificação em cinco dimensões, sendo elas: governança, colaboradores, meio ambiente, comunidade e clientes.

“A temática ESG (Environmental, Social, and Governance) é essencial para a evolução das empresas. Investimos em tecnologias inteligentes e conectadas que redefinirão a paisagem tecnológica global na próxima década. Temos a oportunidade de catalisar uma transformação poderosa no país, gerando benefícios socioambientais em múltiplas frentes. Além de nossos investimentos, implementamos o programa Building Value Together® para promover o desenvolvimento sustentável das startups.”, conclui Derek Bittar, cofundador da indicator.