Instituto Mauá de Tecnologia realiza 3ª edição do RoboChallenge Brasil

Para os amantes de robótica que buscam uma experiência repleta de tecnologia e diversão, vem aí uma boa notícia: o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) realiza, entre os dias 11 e 13 de outubro, a 3ª edição do RoboChallenge BR by Mauá. A competição, que está entre as maiores do país, acontece no campus da instituição em São Caetano do Sul (SP) e reúne as mais bem premiadas equipes de todo o Brasil para competições de robótica repletas de tecnologia e inovação.

O RoboChallenge conta com diferentes categorias, como modelos de combate, sumô, seguidor de linha e, pela primeira vez no Brasil, micromouse. Na última edição, foram mais de 200 robôs e 400 pessoas envolvidas no evento. Anderson Harayashiki Moreira, professor do curso de Engenharia de Controle e Automação e coordenador da equipe de robótica do IMT, a Kimauánisso, diz que, para este ano, a expectativa é atrair ainda mais competidores e visitantes.

“O RoboChallenge Brasil está entre as três maiores competições de robótica do país. Além de promover um ambiente que fomenta o setor, também focamos em aproximar a comunidade desses conceitos de tecnologia e inovação. O evento é um encontro que tem como objetivo entreter a todos’’, explica o coordenador.

Além de organizar o RoboChallenge Brasil, o IMT também competirá no torneio. Com mais de 20 anos de história, a equipe Kimauánisso segue um modelo multidisciplinar e conta com a participação de 40 integrantes de diversos cursos do instituto, acumulando diversos prêmios e reconhecimentos.

“O Instituto possui uma vasta experiência em campeonatos. Já conquistamos mais de 250 troféus com a nossa equipe por meio do nosso trabalho contínuo de evolução. Com o evento, buscamos atrair ainda mais interessados pelas áreas de tecnologia, robótica e ciência”, ressalta.



Os times interessados em competir podem conferir os detalhes sobre a participação por meio do site do evento, vale ressaltar que as inscrições das equipes acontecem até 30 de setembro. Além disso, para os amantes de tecnologia, é possível acompanhar todos os dias de competição de forma gratuita.

Categorias

A competição é dividida em 14 categorias: Combate Antweight (454 g); Combate Beetleweight (1,36 kg); Combate Fairyweight (150 g); Sumô – 3 kg (Auto); Sumô – 3 kg (RC); Sumô LEGO® – 1 kg (Auto); Sumô LEGO® Júnior – 1 kg (Auto); Sumô Mini – 500 g (Auto); Sumô Mini – 500 g (RC); Hockey – Mini (3,4 kg); Hockey – Pro (6,8 kg); Seguidor de Linha – Júnior; Seguidor de Linha – Pro; e Micromouse Classic.

Serviço:

RoboChallenge Brasil 2024

Data: 11 a 13 de outubro

Entrada: evento gratuito e aberto ao público.

Local: Instituto Mauá de Tecnologia - Praça Mauá, 1 - Mauá, São Caetano do Sul - SP, 09580-900

Inscrição no link