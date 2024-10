Startup anuncia proposta para futuro da comunicação digital

A SmartTalks.ai, startup nacional e parte integrante do ecossistema BeFly, aproveitou a sua participação na Equipotel 2024 para apresentar o futuro da comunicação digital, que pretende exterminar os chatbots, a partir de uma plataforma omnichannel baseada em inteligência artificial (IA) de última geração, a startup oferece ao mercado conversas fluidas e monitoramento de dados em tempo real.

Segundo a CEO da startup, Clarissa Santiago, o objetivo é transformar a forma como hotéis, resorts e outros players do setor se comunicam com seus hóspedes. Para isso, os chatbots, robôs básicos com fluxos de conversa baseados em menus e respostas prontas, serão substituídos por agentes criados por IA capazes de responder a interações de forma mais completa e humana.

Através da solução, marcas podem gerenciar a comunicação com seus clientes em diferentes canais, como WhatsApp, sites e redes sociais, de modo integrado.

"A Equipotel foi o palco ideal para apresentarmos ao mercado de hospitalidade uma solução que resolve o problema da frustração causada pelos chatbots tradicionais. Nosso objetivo é proporcionar um atendimento fluido, humanizado e personalizado", afirma Clarissa Santiago, CEO da SmartTalks.ai.

Muito além da nova solução e da nova marca, a SmartTalks.ai está no mercado desde 2016 e vive uma evolução natural, depois de quase 8 anos como Guide 121. “A Guide 121 trouxe ao ecossistema uma solução muito relevante para o atendimento ao cliente: o diálogo automatizado e eficiente. De 2022 até aqui, a tecnologia evoluiu muito a partir das novas IAs e do esforço da startup em se manter atualizada. Com isso, assim como a plataforma havia se tornado algo muito mais robusto e relevante, entendemos que o nome da marca também precisava acompanhar essas transformações. SmartTalks.ai é tecnologia, inteligência e conversa. Em qualquer mercado, uma conversa pode mudar tudo e essa solução faz isso de um jeito humano e tecnológico", reforça o Vice-Presidente da BeFly, Sylvio Ferraz.

Com uma abordagem centrada na experiência do usuário e do profissional de Customer Success, a SmartTalks.ai utiliza ferramentas avançadas de IA para analisar dados em tempo real, fornecendo insights para as empresas. A plataforma monitora o sentimento do cliente, permitindo que as marcas personalizem seus serviços e possam utilizar esses dados para aprimorar continuamente o atendimento.

"Imagine que em um hotel, o hóspede pode conversar com a assistente para solicitar uma reserva especial de jantar, ao invés de solicitar para a recepção do lugar. Depois, o analista de Customer Success pode analisar esse comportamento e descobrir que isso aconteceu com frequência naquele mês, evoluindo toda a oferta de experiências no hotel. Isso otimiza o tempo para o cliente ao mesmo tempo que traz eficiência para a operação", detalha a CEO, Santiago.

Além disso, o sistema da SmartTalks.ai é capaz de se integrar a outros sistemas e plataformas já utilizadas no mercado, não havendo a necessidade de grandes mudanças nas operações diárias das marcas.

A participação da SmartTalks.ai na Equipotel 2024 marca o início de uma nova proposta na comunicação digital para o setor de hospitalidade. Durante o evento, os visitantes puderam conhecer de perto as funcionalidades da plataforma e entender como a SmarTtalks.ai opera no setor.