Guanabara é a nova patrocinadora da Unidos da Tijuca

Com o samba-enredo escolhido no último domingo e que conta com a estreia da cantora Anitta como compositora, junto a nomes como os sambistas Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho, Diego Nicolau, Luz Antônio Simas e Gustavo Clarão, a Guanabara foi anunciada como nova patrocinadora oficial da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025. A parceria por um lado reforça a estratégia da Guanabara de expandir sua presença no Sudeste, especialmente no Rio de Janeiro investindo neste democrático evento popular do país, e inaugura a entrada da marca de um novo segmento no alvo dos investidores das escolas habituadas aos tradicionais patrocinadores do carnaval como as bebidas e quebrando a atual tendência das bets ou sites de apostas.

A captação de recursos através de patrocínio e apoio de marcas às escolas de samba é fundamental para a realização dos desfiles, pois ajuda a cobrir os altos custos envolvidos, como fantasias, adereços, carros alegóricos e infraestrutura.

Além disso, o patrocínio contribui para a qualidade do desfile, permitindo que as escolas invistam em tecnologia e inovação. Sobre o enredo tema do próximo carnaval, Logun-Edé, trata-se de um orixá que representa a dualidade entre a bravura e a beleza, reflete o desejo da Unidos da Tijuca de ampliar o diálogo sobre diversidade religiosa. A escola será a primeira a entrar na Marquês de Sapucaí na segunda-Feira de carnaval, e espera-se que o desfile emocione o público com sua mensagem de fé e respeito ao culto de matriz africana.

Para Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca, em cada tempo surgem desafios enfrentados pelos dirigentes das escolas e pelos sambistas para continuar perpetuando a consolidação do samba e da arte carnavalesca para que essa festa popular continue sendo o maior espetáculo da Terra a céu aberto, é preciso a ajuda de parceiros. “Esse feito é permitido com a ajuda de parceiros e para 2025 teremos a Guanabara nessa parceria para que a Tijuca esteja preparada para brigar mais uma vez pelo título. Gestão, organização, comprometimento, muito trabalho e talento são os fatores que nos fazem acreditar em mais um ano de sucesso na Avenida”, conclui o presidente.

A Guanabara, por sua vez, enxerga no patrocínio uma oportunidade de reforçar seus valores de inclusão e diversidade, ao mesmo tempo em que estreita laços com o público do carnaval, que é um importante motor de demanda nas viagens rodoviárias do Grupo. A empresa que também atua em aluguel de ônibus e fretamento e costuma realizar os transportes para camarotes na Sapucaí estará dessa vez experimentando o outro lado da festa: “Estrear no carnaval carioca ao lado de tanta gente competente é uma alegria e um prazer imenso, será um reforço nosso para ecoar a mensagem poderosa da Unidos da Tijuca contra a intolerância, colaborando para levar o nome da escola ainda mais longe com a nossa capilaridade de mais de duas mil localidades no país. Nosso papel vai além do transporte, por isso participamos ativamente dos movimentos socioculturais” explica Letícia Pineschi, diretora de marketing da Guanabara.

Comprometido com uma agenda de ações ESG (Ambiental, Social e Governança), o grupo Guanabara desenvolve iniciativas de preservação ambiental e promoção da diversidade. As empresas apoiam o Miss Gay desde 2007, um evento internacionalmente reconhecido que promove a inclusão e gera um impacto econômico significativo em Juiz de Fora (MG). Na vertical do meio ambiente, a empresa foi premiada no Nordeste em 2024 com o Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar por seus projetos na redução de impactos ambientais e apoia uma orquestra filarmônica de crianças e jovens da cidade de Croatá (CE) há mais de 15 anos que já teve a oportunidade inclusive de tocar com o maestro Joâo Carlos Martins.

A empresa também é vencedora por duas vezes do Prêmio de Maior e Melhor empresa de transporte do ano (2013 e 2023) da OTM Editora, importante publicação do setor. O grupo é um aglomerado de empresas rodoviárias que operam no segmento de transporte interestadual em mais de 2 mil destinos pelo país.

