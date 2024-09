Aulão gratuito para o Enem com transmissão ao vivo no Brasil

No dia 19 de outubro, estudantes de todo o Brasil poderão participar de um aulão gratuito de preparação para o Enem, com transmissão ao vivo pelo canal do Jornal O Globo no YouTube e também exibido presencialmente em mais de 30 escolas nas cinco regiões do país. O AZ Festival, promovido pela Plataforma AZ de Aprendizagem, é voltado para estudantes de todo o Brasil.

O aulão acontecerá das 8h às 12h30 e contará com a presença de oito professores, que abordarão os principais tópicos das quatro áreas de conhecimento cobradas na prova. Entre os participantes está o professor Noslen, dono do maior canal de ensino de Língua Portuguesa no YouTube, com mais de 5 milhões de inscritos. O educador é considerado um dos maiores "Edutubers" do país.

"Nosso objetivo é alcançar o maior número de estudantes possível e garantir que se sintam mais preparados e confiantes para o Enem. Selecionamos os nossos melhores professores e organizamos parcerias com escolas em todo o Brasil para oferecer o evento presencialmente e também via transmissão online", afirma Sandro Bonás, CEO da Conexia Educação, empresa responsável pela Plataforma AZ.

Além do aulão, a Plataforma AZ oferece o Projeto Aprovação, uma ferramenta gratuita voltada para estudantes que buscam se preparar para os principais vestibulares do país, como o da USP, Unesp, Uerj, Unicamp, UFPR, UFSC e UnB. O projeto oferece materiais multidisciplinares e pode ser acessado através do site: www.plataformaaz.com.br/aprovacao.

Aulão gratuito