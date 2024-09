Fazenda de mineração transforma gás natural ilhado em bitcoin no Brasil

A Enegix Global, amplia suas atividades na América Latina através da inauguração de um novo data center no Brasil. Fundada em 2017, a empresa utilizará energia limpa para manter a atividade de equipamentos de mineração de criptomoedas como o bitcoin.

Com capacidade para gerar até 80MW de energia elétrica, a fazenda de mineração da companhia oferece serviços de hospedagem de equipamentos para terceiros. O desenvolvimento do data center é dividido em duas etapas, com uma capacidade energética inicial de 25MW, prevista para novembro de 2024.

O lançamento faz parte do projeto de expansão da empresa na América Latina, que recentemente inaugurou um escritório em São Paulo (SP). Cerca de 96% da matriz energética do projeto é proveniente do gás natural ilhado, uma fonte de energia limpa.

“Além de ser considerado um dos maiores mercados em adoção cripto do mundo, o Brasil possui condições ideais para atrair também a indústria de mineração digital. Com fontes de energia limpa, como gás natural ilhado e hidrelétricas, o país favorece a promoção da sustentabilidade no setor ao mesmo tempo que apresenta condições favoráveis de custo operacional e de geração de energia elétrica”, afirma Yerbolsyn Sarsenov, CEO da Enegix Global.

O consumo de energia é desafiador para a manutenção da mineração digital em longo prazo. Mas, com o uso de fontes renováveis, o processo pode se transformar em uma atividade mais sustentável.

A Enegix Global pretende ampliar sua capacidade de gerenciamento de energia em mais de 36% com a finalização do data center em construção no Brasil. Atualmente, a empresa gerencia mais de 220MW.

“A América Latina possui fontes de energia renováveis que são um verdadeiro atrativo para a mineração digital de dados. Com preço de mercado competitivo e produção de energia elétrica excedente em alguns países, a região pode se transformar no próximo polo mundial do setor de mineração de criptomoedas”, declara Sarsenov.

Mais do que gerencia a produção de energia elétrica a partir do gás natural ilhado, o novo data center oferecerá soluções de hospedagem com monitoramento 24/7 dos equipamentos. O local ainda terá centro de reparo de placas ASIC com especialistas, fornecendo serviços de instalação e configuração de equipamentos.