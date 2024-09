Arena Radical traz diversão para São Paulo

A Associação Brasileira de Esportes de Ação (ABEA) realizará mais uma edição da Arena Radical durante a Virada Esportiva 2024. O evento acontecerá em cinco locais diferentes na cidade de São Paulo, proporcionando uma programação diversificada de esportes radicais e atividades recreativas, gratuitas e abertas ao público.

Com destaque para as Baladas Sobre Rodas, as pistas de patinação funcionarão por 30 horas seguidas, oferecendo entretenimento contínuo com patinação recreativa, apresentações de patinação artística pela Escola Vortex, campeonato de Roller Dance e jogos eletrônicos. A pista será uma das poucas atrações da Virada Esportiva a operar ininterruptamente durante toda a madrugada, abrindo às 10h da manhã do sábado (21) e fechando apenas às 15h do domingo (22).

Outro ponto alto do evento será a área externa do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, localizada na Vila Clementino. Nesse espaço, o público poderá experimentar a adrenalina de esportes nas alturas, com atividades como rapel e bungee jump, na sexta (20) e sábado (21).

Além disso, o CEU Feitiço da Vila será palco de uma série de atividades radicais, incluindo uma pista de patinação inline, pista de hoverboard, escalada aquática e modular, além da desafiadora ponte do Rio que Cai.

No Centro de Esportes Radicais, no Bom Retiro, uma grande arena reunirá diversas modalidades, como pista de skate, arvorismo, slackline, megaparede de escalada com slider, simulador de snowboard, giromaster e muito mais.

A expectativa é receber cerca de 25 mil pessoas nas cinco arenas distribuídas pela cidade. Para participar das atividades, o público deverá preencher um termo de responsabilidade, sendo necessário a presença de um maior de 18 anos responsável com documento de identificação com foto.

SERVIÇO:

VIRADA ESPORTIVA 2024 - Arena Radical



Local 1: Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Endereço: Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino – Zona Sul

Dia 20 - das 12h00 às 18h00

Dia 21 - das 10h00 às 17h00

Atividades: Rapel, Bungee Jump, Gigomaster, Slackline

Local 2: CEU Feitiço da Vila

Endereço: Rua Feitiço da Vila, 399 – Chácara Santa Maria – Zona Sul

Horário: 10h00 às 17h00

Atividades: Escalada Modular, Escalada Aquática, Ponte do Rio que Cai, Pista de Patinação Inline, Pista de Hoverboard

Local 3: Balada Sobre Rodas – Zona Sul

Endereço: Al. dos Nhambiquaras, 1980

Horário: 10h00 do dia 21/09 às 15h00 do dia 22/09 (30 horas)

Atividades: Patinação, Apresentações de Patinação, DJs, Jogos Eletrônicos

Local 4: Balada Sobre Rodas – Zona Leste

Endereço: Rua Fernando Falcão, 393 – Mooca

Horário: 10h00 do dia 21/09 às 15h00 do dia 22/09 (30 horas)

Atividades: Patinação, Apresentações de Patinação, DJs, Jogos Eletrônicos

Local 5: Centro de Esportes Radicais

Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 5700 – Bom Retiro

Horário: 10h00 às 17h00

Atividades: Arvorismo, Chute Forte com Radar, Laser Combat, Megaparede com Slider, Snowboard, Pista de Skate, Pista de Patinação Tradicional

Sobre a ABEA:

A Associação Brasileira de Esportes de Ação promove esportes radicais e recreativos no Brasil, criando eventos e experiências únicas para pessoas de todas as idades, incentivando o desenvolvimento de habilidades e o gosto pelo esporte.