Centro Cultural "O Jardim" inaugura na Mooca com exposição

No dia 21 de setembro de 2024, o bairro da Mooca, em São Paulo, ganhará um novo espaço dedicado à arte e à cultura com a inauguração do Centro Cultural "O Jardim". O local, idealizado pela fotógrafa Malu Mesquita, será aberto ao público com uma exposição fotográfica que reúne trabalhos de vencedores de três concursos organizados pelo centro. Os concursos — "Fotografe São Paulo", "Cartão-Postal São Paulo" e "Cartão-Postal Brasil" — buscaram retratar a cidade e o país sob diferentes perspectivas fotográficas.

Com curadoria de Renato Negrão, a exposição de abertura contará com fotos selecionadas por uma equipe de jurados especializados. Os concursos, abertos ao público, incentivaram tanto fotógrafos profissionais quanto amadores a capturar a essência das paisagens urbanas e culturais de São Paulo e do Brasil, promovendo a diversidade de olhares sobre a cidade e o país.

O concurso "Fotografe São Paulo" teve como proposta central permitir que os participantes enviassem fotos que representassem a atmosfera da cidade, seja por meio de retratos, paisagens ou cenas do cotidiano paulistano. As dez imagens escolhidas por Malu e Renato farão parte da exposição de estreia do centro e ganharão a exposição no novo centro cultural por um mês.

Já o concurso "Cartão-Postal São Paulo" desafiou os participantes a inserir um cartão-postal da cidade em suas fotos, misturando o tradicional ao moderno. O concurso "Cartão-Postal Brasil" seguiu a mesma linha, mas com uma perspectiva mais ampla, focando nas diversas regiões do país.

A inauguração do Centro Cultural "O Jardim" acontecerá das 16h às 20h, com entrada gratuita. A iniciativa marca um novo ponto de encontro para os amantes da arte na Mooca, oferecendo um espaço para novas exposições e eventos culturais que visam promover o intercâmbio artístico na região. O propósito de “O Jardim” é ser sinônimo de cultura.

O centro está localizado na Rua Ilansa, 185, e espera-se que, além de exposições, o local também promova oficinas, workshops, debates sobre a produção artística contemporânea, lançamentos de livros, quadros e esculturas.