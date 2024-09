Suspeito de assalto em Erval Seco é preso pela Brigada Militar em Redentora

Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam, no início da tarde de hoje, 16, um dos suspeitos de realizar um assalto a uma loja em Erval Seco, ocorrido na manhã desta segunda-feira.

O homem foi detido na cidade de Redentora, durante uma ação rápida da BM, e com ele foram apreendidos uma quantia em dinheiro, um telefone celular e uma faca, que teriam sido utilizados no crime.

As autoridades seguem investigando o caso e as buscas continuam para localizar um segundo envolvido, que também teria participado do assalto.

Entenda o caso:

Na manhã desta segunda-feira, 16, uma loja localizada no centro de Erval Seco foi alvo de um assalto à mão armada. Imagens das câmeras de segurança da empresa flagraram a ação.

O crime ocorreu quando um homem entrou no estabelecimento, observou algumas peças de roupa e, após alguns minutos, anunciou o assalto. Armado com uma faca, ele ameaçou as duas funcionárias, que entregaram o dinheiro do caixa. O assaltante também levou uma pequena sacola plástica contendo roupas.

Após o roubo, o homem fugiu correndo em direção à Avenida Harry Luersen. Segundo relatos, antes de anunciar o assalto, ele conversou com as funcionárias e chegou a mencionar que voltaria com dinheiro para comprar as roupas.

A Brigada Militar foi acionada e um registro do ocorrido foi feito na Delegacia de Polícia de Erval Seco. O caso segue sob investigação.