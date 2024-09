Polícia cumpre cinco mandados de prisão de suspeitos de envolvimento em homicídio em Frederico Westphalen

Na manhã desta segunda-feira, 16 de setembro, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva em diversos pontos da cidade de Frederico Westphalen.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados são resultado de uma investigação sobre o homicídio ocorrido no dia 14 de agosto deste ano, em frente à sede da Assistência Social do município, que vitimou uma mulher de 41 anos.

O delegado titular, Jacson Oiliam Boni, concederá uma entrevista coletiva, juntamente com a Delegada Regional Aline Dequi Palma, o Major Itamar Ferreira Walter e o Promotor de Justiça Thiago Luis Reinert, às 10h, na sede da ACI. Na ocasião, serão divulgados mais detalhes sobre a operação e a investigação.