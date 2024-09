Acidente de sábado (14) na BR-468 em Palmeira das Missões deixa duas vítimas fatais

Uma colisão frontal foi registrada na noite deste sábado (14), por volta das 22h, no km 74 da BR-468, nas proximidades da antiga Nestlé. O acidente envolveu um Celta, com placas de Redentora, e uma Fiat Strada, de Palmeira das Missões.

No Celta, o condutor Gabriel Canterle, de 31 anos, natural de Dois Irmãos das Missões, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira do mesmo veículo, Pamela Maiara Barzotto, de 26 anos, nascida em Santo Augusto, foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões (HCPM) em estado grave.

Na Fiat Strada, o único ocupante, Edemar Clemente da Motta Santos, de 38 anos, natural de Palmeira das Missões, foi desencarcerado pelos bombeiros e levado ao hospital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o atendimento.

O corpo do motorista do Celta ficou preso nas ferragens. A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência. Por volta da 1h, uma equipe da PRF ainda estava no local, mas a pista já havia sido liberada em ambos os sentidos.

Uma ambulância e servidores da saúde do município de Coronel Bicaco também prestaram socorro aos feridos.

A causa do acidente ainda está sendo investigada.