Acidente na ERS 330, entrada da Linha Progresso em Miraguaí

Prisão Há 5 horas Em Polícia l Trânsito Tentativa de roubo em Dois Irmãos das Missões termina com três prisões e dois suspeitos foragidos A vítima, um idoso, foi levado ao hospital, onde recebeu atendimento e passa bem. No local, ele relatou que os criminosos buscavam armas dentro da residência, mas a tentativa de roubo foi frustrada com a chegada de um funcionário, acionado por vizinhos.