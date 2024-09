Tentativa de roubo em Dois Irmãos das Missões termina com três prisões e dois suspeitos foragidos

Na noite desta quinta-feira, 12, a guarnição de serviço da Brigada Militar do município de Dois Irmãos das Missões foi acionada para atender uma ocorrência de roubo à residência na linha Progresso, no interior do município. Conforme apurado pela reportagem da Rádio Avenida FM, cinco homens tentaram assaltar a casa de um agricultor local.

Os assaltantes chegaram ao local em um veículo Doblo, que estava em situação de furto. Ao anunciar o assalto, fizeram refém uma mulher, vizinha da vítima. Durante a fuga, os criminosos dispararam tiros de arma de fogo. Felizmente, ninguém foi atingido pelos disparos.

Três dos cinco suspeitos foram presos no decorrer da ação, enquanto dois permanecem foragidos. Alguns dos envolvidos no assalto são de outros estados, e um dos presos é menor de idade. Guarnições do 37° BPM e 39° BPM continuam as buscas pelos fugitivos.

A vítima, um idoso, foi levado ao hospital, onde recebeu atendimento e passa bem. No local, ele relatou que os criminosos buscavam armas dentro da residência, mas a tentativa de roubo foi frustrada com a chegada de um funcionário, acionado por vizinhos.

Durante a ação, a Brigada Militar apreendeu uma arma de fogo e o veículo utilizado na fuga, que havia sido roubado em Curitiba. A ocorrência ainda está em andamento, e as autoridades continuam a busca pelos dois assaltantes que seguem foragidos.