Motorista morre em colisão entre carro e ônibus na RS-569, em Palmeira das Missões

Um motorista morreu após uma colisão frontal entre carro e ônibus na RS-569, em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, nesta quinta-feira (12). O acidente foi por volta das 19h no km 11 da rodovia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tinha 59 anos e dirigia um carro Picasso. Ele estava sozinho e morreu no local. No ônibus, o motorista teve ferimentos graves. Entre os passageiros, nenhum se feriu. O nome dele não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.