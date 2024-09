Mansão reúne gamers campeões em Vinhedo, interior paulista

Mais de 100 mil seguidores nas redes sociais acompanham a rotina da Tropa do Bensa, o grupo com diversos gamers do país, que mora em uma mansão de 1.600 metros quadrados em um condomínio no interior paulista. Somadas as redes dos sete gamers, são mais de 1,5 milhão de seguidores. Acumulam mais de 100 vitórias em campeonatos no Brasil e internacionais.

O grupo cria conteúdos focados nos jogos, especialmente o Call of Duty Warzone. Treinam, convivem, criam informações para as redes e possuem um lifestyle próprio e autoral onde ditam moda, praticam esportes e colecionam carros de luxo. Atualmente, focam também em uma vida saudável, com atividades físicas e refeições balanceadas.

A Tropa do Bensa é integrada por sete jovens gamers: Tony Boy (Antonio Luiz Girardi), Frutoso (João Pedro Frutoso), GEPEGE (Gabriel de Paulo Gomes), Almeida (Pedro Almeida), Kenny G (Lucas Aguiar de Oliveira), Sn4rFx (Cristian) e NG Vieira (Nicolas Vieira).

Trajetórias de sucesso

Todos os sete moradores são ilustres gamers, premiados em suas categorias e apaixonados por jogos. O mais recente morador convidado foi o gamer e empresário do setor de semijóias, João Pedro Frutoso, hoje manager da operação. É o segundo brasileiro em troféus PlayStation, alcançando o top 15 mundial e ocupa a 3ª posição do Brasil. Largou o curso de medicina para cuidar da empresa da família e dos games.

GEPEGE é outro fenômeno dos games, conquistou 18 campeonatos nacionais e foi consagrado como o melhor jogador de Warzone do Brasil. Enquanto o jogador Sn4rFx e seu time conquistaram o hexacampeonato sul- americano e o vice mundial.

KennyG é o atual líder do grupo e tem se destacado em diversos campeonatos. Almeida teve seu destino mudado com o convite de Tony Boy para integrar a equipe da casa. Iniciou sua carreira aos 16 anos e hoje atua como criador de conteúdo e exímio jogador. NG Vieira ficou conhecido por sua performance no jogo e por vídeos educativos nas redes, onde ensina seu público a melhorar suas habilidades. Acumula mais de 70 milhões de views no TikTok e YouTube.

A mansão e os carros de luxo

A mansão integra nove quartos, sete suítes, campo de futebol society, quadra de beach tennis, sauna, piscina e cinema. Trata-se do maior terreno neste condomínio de luxo em Vinhedo.

Também na casa destaca-se a coleção de carros de luxo como o Porsche Carrera 2020, avaliado em R$ 850 mil, a BMW 320i 2018 M Sport ou a CLA 35 AMG 2023, entre outros.

Como nasceu

O projeto Tropa do Bensa foi idealizado por Tony Boy ou Antonio Luiz Girardi, 27 anos, gamer e idealizador do grupo. Destacou-se em diversos jogos demonstrando suas habilidades. Hoje abraçou o Call of Duty Warzone com paixão e determinação. Com uma visão estratégica, ele dominou o cenário do Warzone.

A paixão pelo Warzone o levou a criar sua própria equipe, a Tropa do Bensa, acumulando vitórias e admiradores. Ele transcendeu os limites dos jogos, tornando-se uma figura de referência, por meio de um lifestyle próprio. De um garoto sonhador do interior a um personagem dos esportes, vem inspirando muitos a perseguirem seus próprios sonhos.

Como está o mercado gamer no Brasil?

Atualmente, o mercado gamer no Brasil está em constante crescimento, impulsionado pelo aumento do acesso à internet, avanços tecnológicos e a popularização dos jogos eletrônicos. O país figura entre os principais mercados emergentes para a indústria de jogos, com um aumento significativo no número de jogadores, eventos, e investimentos em infraestrutura e desenvolvimento de jogos. As vendas de consoles, jogos e acessórios continuam a crescer, enquanto o mercado de eSports também ganha destaque, atraindo investimentos de marcas e audiências cada vez maiores.

No último relatório divulgado pela consultoria de mercado Newzoo, o Brasil consolidou sua posição como o 13º maior mercado de games do mundo em termos de receita, com um crescimento de 5.1% em 2023, alcançando um total de US$ 2.3 bilhões em gastos com jogos. Além disso, estima-se que o país tenha cerca de 86 milhões de jogadores, impulsionando as vendas de consoles, jogos e acessórios. O setor de eSports também continua a crescer, com um aumento significativo no número de espectadores e investimentos, consolidando o Brasil como um importante mercado para a indústria gamer.