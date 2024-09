Bolívia ultrapassa o Brasil em focos de incêndio, aponta Inpe

A Bolívia amanheceu esta quarta-feira (11) com mais de 3,7 mil focos de incêndios em seu território, enquanto Brasil reduziu de 5,1 mil para pouco mais de 2,9 mil os registros nas últimas 24 horas, no Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Desde o início do mês, o governo brasileiro enviou missão humanitária ao país vizinho para atuação na área de fronteira, comum entre os dois países. A equipe é formada por 37 bombeiros militares da Força Nacional de Segurança Pública e 25 brigadistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e atua em cooperação com as forças bolivianas.

A Bolívia faz fronteira com os estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos dois biomas que têm sido fortemente afetados pelos incêndios no Brasil, Amazônia, que registrou nas últimas 24 horas 1,2 mil focos e Pantanal com 204 focos.

Nessa terça-feira (10), o ministro do Supremo Tribunal Federal , Flávio Dino, determinou que o governo federal reforce as ações de combate aos incêndios nos dois biomas, por meio da convocação de mais bombeiros militares.

Durante uma visita ao estado do Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto para a criação Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Federal (Ciman Federal) e do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O objetivo é que a nova instituição monitore e articule entre as diferentes esferas de governo, as ações de combate aos incêndios florestais.