Polícia Militar Apreende Carga de Bebidas de Origem Estrangeira em Tiradentes do Sul

Na tarde desta terça-feira (10), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), em ações da Operação Agro Hórus, interceptaram um veículo proveniente da área de fronteira com a Argentina, no município de Tiradentes do Sul.

Durante a revista no veículo, foram encontradas e apreendidas 47 garrafas de bebidas de origem estrangeira, sem o devido desembaraço aduaneiro. As autoridades estimam que o prejuízo causado ao crime foi superior a R$ 10.486,22.

A Operação Agro Hórus segue reforçando o combate a crimes transfronteiriços na região.