Jorginho Mello se reúne com príncipe da Arábia Saudita para apresentar oportunidades de negócios em SC

Foto: Andre Luiz Ribeiro

O governador Jorginho Mello se reuniu em São Paulo, nesta segunda-feira, 9, com o príncipe da Arábia Saudita, Fahad bin Mansour bin Nasser bin Abdulaziz Al-Saud. Em pauta, a apresentação de Santa Catarina e seu potencial de negócios para possíveis investimentos do país do Oriente Médio. O encontro foi acompanhado pelos secretários de Estado da Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen e da Comunicação, João Paulo Gomes Vieira, além do presidente da Invest SCPAR, Renato Lacerda.

“Saímos com uma impressão muito positiva. O príncipe muito gentil, educado, muito atento às apresentações. Nós tivemos a oportunidade de apresentar Santa Catarina, mostrando a nossa potencialidade, que nós somos um estado altamente competitivo, um estado com empreendedorismo, onde o trabalho é uma das setas que toda a população segue. Então, eles ficaram impressionados. Devemos manter contatos para que possa se estabelecer uma missão tanto de Santa Catarina para eles, quanto deles pra Santa Catarina”, avaliou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Relações comerciais com a Arábia Saudita

Apenas quatro estados foram convidados a encontrar o príncipe em sua passagem pelo Brasil. Vale ressaltar que Santa Catarina já mantém sólida parceira comercial com a Arábia Saudita. Em 2023, a balança comercial entre eles teve saldo positivo de U$199, 25 milhões, com Santa Catarina exportando U$ 311,37 milhões e importando U$ 112,11 milhões.

Os três principais produtos exportados para a Arábia Saudita, em 2023, foram: carnes de aves (84,84%), madeira serrada (7,26%) e papel kraft, não revestido (3,14%). Já os três principais produtos importados da Arábia Saudita no ano passado foram: polímeros de propileno (54,92%), polímero de etileno (14,82%) e fertilizantes químicos (8,15%).

“Houve troca de contatos e um convite muito especial, para que possamos visitar a Arábia Saudita. Assim vamos levar oportunidades e o setor produtivo, que já vende muito para lá, principalmente no setor Agro. Tenho certeza absoluta que foi um contato de extrema importância para o futuro de Santa Catarina”, disse o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Fizemos uma bela apresentação para o príncipe e a comitiva de empresários e investidores, ligados a vários setores: financeiro, imobiliário, tecnologia, turismo, imobiliário. Pudemos complementar com informações estratégicas, respondendo várias perguntas que foram feitas, trouxemos uma boa visibilidade pro estado. Foi muito produtivo. Agora com essa agenda de tornar Santa Catarina um estado global e na vitrine do mundo”, explicou o presidente da Invest SCPAR, Renato Lacerda.

Sua Alteza Real o Príncipe Fahd bin Mansour bin Nasser bin Abdulaziz Al Saud é Head da equipe de delegação Saudi Startup 20. Ele é conhecido por seu envolvimento em iniciativas empresariais e tecnológicas. Também desempenha um papel importante na promoção da inovação e do empreendedorismo na Arábia Saudita, alinhado com a Visão 2030 do país. Além disso, foi nomeado representante do Reino da Arábia Saudita na Aliança de Jovens Empreendedores do G20 (G20 YEA).