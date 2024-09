Corpo de Bombeiros de Três Passos alerta sobre tentativa de golpe

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos emitiu uma nota na qual alerta sobre uma tentativa de golpe. A corporação esclarece que não envia boletos por e-mail. Várias empresas da região estão recebendo e-mails solicitando para clicarem em links a fim de pagar supostas taxas e evitar multas. Trata-se de um golpe.

A cobrança de taxas de segurança contra incêndio é feita somente pelo SOL-CBMRS (Sistema online de licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) e SISBOM MSCI (Sistema Integrado de Serviços de Bombeiros – Módulo de Segurança Contra Incêndio).