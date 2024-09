Lotofácil da Independência: 86 apostas vão dividir R$ 206 milhões

No Cerrado, duas importantes unidades de conservação também são alcançadas pelo fogo. No estado de Goiás. o Parque Nacional daChapada dos Veadeiros...

Geral Há 21 minutos Em Geral Brasil concentra 76% dos incêndios na América do Sul No Cerrado, duas importantes unidades de conservação também são alcançadas pelo fogo. No estado de Goiás. o Parque Nacional daChapada dos Veadeiros...