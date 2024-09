Psicanalista Maria Homem é a entrevistada do DR com Demori

No programa DR com Demori , que vai ao ar nesta terça-feira (10), às 23h30, na TV Brasil , Leandro Demori conversa com a psicanalista e escritora Maria Homem. Professora e palestrante, ela debate na internet e nas redes sociais temas que norteiam os dias atuais.

No bate-papo, Maria e Demori refletem como a tecnologia, e em especial as redes sociais, modificaram as relações e até mesmo as nossas angústias. “O ser humano tem suas grandes questões há muitos séculos. Só que, agora, a gente tem o olhar que está em todos os lugares – e cada um de nós também é um olho sobre a gente mesmo e o mundo. Isso é inédito e é uma virada na civilização. Isso traz outro tipo de angústia”, compara.

No programa, eles conversam ainda sobre os efeitos da pandemia nos arranjos sociais, religião e outros temas atuais. Maria fala ainda sobre a perda do seu marido, Contardo Calligaris, escritor e psicanalista que morreu em 2021, após um câncer. Emocionada, ela contou que está escrevendo um novo livro sobre o luto e o adoecimento. “O câncer é um tabu na nossa cultura. Tem uma parte de mim que perdeu o Contardo, fica um vazio. Já faz três anos e é um luto lento. Mas, ao mesmo tempo, tem um pedaço de Contardo que eu vou carregar para sempre”, diz.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori , ou simplesmente DR com Demori , traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil . Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Saiba como sintonizar .

Serviço

Dando a Real com Leandro Demori – terça-feira, dia 10/9, às 23h30, na TV Brasil

Dando a Real com Leandro Demori – quarta-feira, dia 11/9, às 4h30, na TV Brasil

Dando a Real com Leandro Demori – domingo, dia 15/9, às 22h, na TV Brasil