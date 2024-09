Em São Paulo, governador apresenta oportunidades de investimento no RS a chineses e japoneses

Leite apresentou a carteira de projetos do governo e as potencialidades do Estado -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em dia dedicado a apresentar oportunidades de investimento em diversas áreas, em especial nos processos de transição energética e reconstrução pós-enchente, o governador Eduardo Leite e comitiva participaram de uma série de reuniões com investidores chineses e japoneses, em São Paulo. Os compromissos fazem parte de um “aquecimento” para uma missão governamental em construção nos dois países, projetada para novembro deste ano.

Durante a manhã, Leite e os secretários da Casa Civil, Artur Lemos, e de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, estiveram na Japan House, espaço do governo japonês em São Paulo. A comitiva se reuniu com autoridades consulares e executivos de empresas como Panasonic, NEC, Ajinomoto e Yakult, entre outras. O governador apresentou a carteira de projetos do governo e as potencialidades do Estado, que é líder em inovação e produção científica no Brasil. Ele também destacou as iniciativas do Plano Rio Grande para construção de resiliência climática.

“A exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Japão enfrenta adversidades que o clima impõe. A comunidade japonesa teve uma série de aprendizados e de práticas, protocolos, estruturas na sua forma de coordenar ações frente aos desafios climáticos e geológicos que devem também inspirar a nós no Rio Grande do Sul. Nós buscamos então as referências no mundo de quem já teve e tem a experiência de lidar com desafios tão intensos e, por isso, também queremos muito aprender no Japão”, ressaltou Leite.

No evento, Leite também destacou as iniciativas do Plano Rio Grande para construção de resiliência climática -Foto: Maurício Tonetto/Secom

À tarde, o governador palestrou a um grupo de dezenas de investidores chineses em encontro organizado pelo CCPIT, escritório de promoção de comércio internacional do governo da China. Além de falar sobre possibilidades de fortalecimento das parcerias com a China, que é atualmente o principal destino das exportações gaúchas, Leite destacou que o Estado busca o reconhecimento por parte dos chineses de zona livre de febre aftosa.

“Já temos uma relação comercial com esses dois países, principalmente com a China, que são mercados potenciais. Queremos aumentar a exportação de alimentos, como proteína animal e outros produtos do agronegócio, para esses mercados”, acrescentou Polo.

A missão oficial do governo gaúcho ao Japão e à China deve ser realizada na segunda quinzena de novembro.