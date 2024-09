Brigada Militar prende homem em Miraguaí

No dia 9 de setembro de 2024, por volta das 9h15, uma guarnição da Brigada Militar do 7º BPM prendeu um homem de 29 anos no centro do município de Miraguaí, RS.

Durante a execução de uma operação policial na cidade, foi realizada a abordagem de um motociclista em via pública. Ao verificarem os sinais identificadores do veículo, os policiais constataram que a placa não correspondia às demais identificações, configurando o crime popularmente conhecido como "veículo clonado".

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a Autoridade Policial lavrou o auto de prisão em flagrante pelo crime previsto no Art. 311 do Código Penal. Posteriormente, ele foi levado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça. A motocicleta foi recolhida ao depósito do guincho CRD Santos e passará por perícia.