Acidente na BR-468 em Bom Progresso

Na madrugada desta segunda-feira (09), por volta das 4h15, um veículo Prisma que trafegava no sentido Três Passos-Campo Novo saiu da pista e capotou após o motorista perder o controle do automóvel.

O acidente ocorreu no km 87, próximo à Escola ETEC de Bom Progresso. De acordo com as informações, o veículo e o motorista são da cidade de Campo Novo.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar foram acionadas e estiveram no local. O motorista, que estava sozinho no veículo, foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos e não corre risco de vida.