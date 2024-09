Brigada Militar efetua prisões em Tenente Portela e Barra do Guarita por cumprimento de mandados

Ronda Policial

No dia 06 de setembro de 2024, por volta das 14h10min, uma guarnição policial da Brigada Militar efetuou a prisão de um homem de 22 anos no bairro Caxambú, neste município.

Em seu desfavor, havia um mandado de prisão preventivo expedido pela Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela por crime de furto qualificado. Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.

No dia 07 de setembro de 2024, por volta das 14h30min, uma guarnição policial da Brigada Militar efetuou a prisão de um homem de 40 anos no centro do município de Tenente Portela.

A abordagem ocorreu em um estabelecimento comercial situado na Avenida Redenção, sendo constatado através de sistema informatizado que havia em seu desfavor um mandado de prisão em vigor expedido pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos, por sentença condenatória por crime de furto.

Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.

No dia 08 de setembro de 2024, por volta das 14h15min, uma guarnição policial da Brigada Militar efetuou a prisão de um homem de 41 anos no centro do município de Barra do Guarita.

A abordagem ocorreu em via pública, sendo constatado através de sistema informatizado que havia em seu desfavor um mandado de prisão cível expedido pela 2ª Vara Cível da Comarca de Vacaria, RS, (inadimplência de pensão alimentícia).

Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.