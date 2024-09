Queda nos indicadores de criminalidade se mantém em agosto

Os crimes contra a vida mantiveram-se em queda em agosto, tanto no Estado como na capital. Os registros de vítimas de homicídio diminuíram 27% em comparação com agosto de 2023, passando de 135 vítimas para 98. Esse é o menor número total registrado na comparação com o mesmo mês dos anos anteriores desde o início da série histórica, em 2010. Em Porto Alegre, o índice caiu 24%, passando de 17 casos, em 2023, para 13.

O latrocínio teve forte queda em agosto, com 67% menos casos do que no ano anterior. Em 2023, foram registradas seis ocorrências, enquanto em 2024 foram duas. A capital não registrou latrocínios em agosto de 2024. No mesmo mês do ano passado, houve um caso. Os feminicídios também seguem em queda. Com três casos registrados no mês, o Estado encerrou agosto com uma baixa de 40%, levando em consideração os cinco casos registrados em agosto de 2023.

Crimes violentos contra o patrimônio em queda

Os números de roubos a pedestre e de veículos também caíram. Com uma diferença de mil casos entre 2023 e 2024, o roubo a pedestres encerrou o mês com uma queda de 47%. No caso dos veículos, os casos de roubo passaram de 285 para 151, também apresentando uma baixa de 47% no Estado. Em Porto Alegre, a redução nos roubos de veículos foi de 58%, passando de 123 casos em 2023 para 52 em agosto deste ano. Os roubos a pedestre diminuíram 46% quando comparados os 1,1 mil casos de agosto de 2023 com os 597 ocorridos no mesmo período de 2024.

Nas instituições financeiras, em comércios e no transporte coletivo, o RS também terminou o mês com queda nos registros. Somando furtos e roubos a banco, o Estado teve uma expressiva redução de 91% nesse indicador. Enquanto em agosto de 2023 foram 11 casos registrados em bancos e em caixas eletrônicos, neste ano houve apenas uma ocorrência. Já em Porto Alegre não houve registros de ocorrências bancárias.

No transporte público, a queda foi de 73%. Enquanto em 2023 foram registradas 64 ocorrências, somando registros de motoristas e de passageiros, agosto de 2024 apontou 17 registros do tipo. Nos comércios, a queda dos roubos e furtos chegou a 24%, passando de 446 casos em 2023 para 341 em 2024.

Campo mais seguro

O Estado que promove a maior feira agropecuária da américa latina, a Expointer, também tem se destacado no combate ao abigeato. Os 230 casos registrados em agosto de 2024 significam o menor número da série histórica no RS. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a queda foi de 42%.