Estudo de viabilidade para acesso rodoviário ao aeroporto de Caxias do Sul é destaque da Agenda Celic

A contratação de empresa para a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para pavimentação da rodovia ERS-476 e do acesso rodoviário que fará a ligação da Região das Hortênsias ao futuro Aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, está entre os certames agendadas pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 9 a 13 de setembro. Solicitada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, a concorrência eletrônica está programada para terça-feira (10/9), às 9h.

A pavimentação de 65 km da ERS-476 compreende o trecho entre o entroncamento com a ERS-235 (Saiqui, em Canela) e o entroncamento com a ERS-110 (Alziro Ramos, em Jaquirana). A segunda demanda, caracterizada pela escolha do melhor traçado para o acesso rodoviário entre a Região das Hortênsias (São Francisco de Paula e Gramado) e o Aeroporto de Vila Oliva, tem extensão aproximada de 40 km.

Outro destaque da Agenda Celic é o pregão eletrônico para aquisição de 60 furgões de teto alto para unidades de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. A mesma licitação, que será realizada na terça-feira (10/9), às 9h30, inclui a compra de 40 reboques para bote inflável.

Ainda estão previstos certames para a aquisição de materiais médico-hospitalares e equipamentos para informática, entre outros. As licitações têm por objetivo atender a requisições de órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.