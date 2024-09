Mato Grosso em chamas: Cidades do Vale do Araguaia sofrem com focos de incêndio diários

Moradores de várias cidades do Vale do Araguaia, em Mato Grosso, têm relatado nas redes sociais as dificuldades que estão enfrentando devido aos constantes focos de incêndio. No município de Querência, as chamas são registradas diariamente, fazendo com que o céu fique encoberto por uma densa camada de fumaça, afetando gravemente a qualidade do ar.

A umidade relativa do ar na região está em torno de 20%, um nível considerado perigoso para a saúde. Cidades como Canarana, Água Boa e Querência, que possuem grande influência de colonos gaúchos da região Celeiro, estão enfrentando sérios problemas com a seca e as queimadas. Além disso, muitos produtores rurais têm sofrido perdas significativas, incluindo maquinários agrícolas que foram incendiados durante tentativas de conter as chamas nas lavouras e áreas próximas às cidades.

O vento forte, característico dessa época do ano, tem contribuído para a rápida propagação do fogo, agravando ainda mais a situação.