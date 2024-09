Grupo Riopae recebe certificação GPTW pelo 4º ano seguido

Organizada pela consultoria Great Place To Work (GPTW), a 17ª edição do prêmio Melhores Empresas Para Trabalhar no Rio de Janeiro reuniu as 225 companhias do estado mais bem avaliadas pelos próprios colaboradores. Entre as participantes, 80 foram reconhecidas como as melhores.

Os critérios foram a preocupação com a qualidade de vida dos funcionários, investimento no desenvolvimento de talentos, a construção da confiança e a criação de culturas que valorizam quem produz.



Neste ano, o Grupo Nova Riopae Plano de Auxílio Funeral, localizado na cidade de São João de Meriti, garantiu a 31ª colocação no ranking das melhores empresas de médio porte. Este foi o quarto ano consecutivo que a empresa recebeu a premiação.

“Receber esse prêmio é um feito que vai além de uma simples conquista empresarial. É a consagração de um trabalho feito com alma, coração e um profundo respeito pela vida e pelo próximo”, comemora o diretor executivo Vinicius Mello. “O reconhecimento como a Melhor Empresa para se Trabalhar é uma confirmação de que estamos no caminho certo”, complementa.



Para se qualificarem para o ranking, as empresas precisavam ter, no mínimo, 30 empregados e CNPJ registrado no estado.

“Para a cidade de São João de Meriti/RJ, ter uma empresa local reconhecida em um cenário tão competitivo, é motivo de comemoração. Nós buscamos investir na comunidade, gerando empregos, promovendo o desenvolvimento econômico e, acima de tudo, atuando com responsabilidade social”, afirma Mello.

Mello também aponta que o setor funerário pode, muitas vezes, ser visto sob um olhar preconceituoso, tradicional e rígido, tornando-o desafiado a se reinventar constantemente. Para ele, conquistas como essas fazem com que seja possível que o mercado alie inovação e humanização. “Este prêmio faz com que as empresas repensem suas estratégias e vejam a importância de demonstrar o cuidado com as pessoas – sejam elas colaboradores ou clientes – e como elas devem estar no centro de qualquer negócio”, finaliza.

