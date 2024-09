ERPs oferecem soluções personalizadas para PMEs

A UNO Soluções, empresa com mais de 20 anos de experiência em softwares de gestão empresarial (ERPs), oferece uma plataforma especializada para Brasbol desde 2022, companhia focada na importação e distribuição de produtos naturais e funcionais no Brasil. Com a proposta de oferecer um sistema personalizado ao cliente, o UNO ERP disponibiliza filtros de relatórios, que incluem ferramentas de controle de estoque, possíveis facilidades com as informações de clientes centralizados e opção de registro de cotações dentro do sistema.



De acordo com Gisele Norberto, responsável pela gestão financeira da Brasbol, o sistema foi responsável por melhorar o cadastro de produtos e gerenciar a incidência de imposto por estado para o faturamento. “Hoje contamos com um suporte que nos auxilia em quaisquer problemas que possam aparecer, além de termos mais segurança nas informações adicionadas ao sistema, melhor controle de estoque e otimização na conferência de pedidos para faturamento”.



O CEO da UNO Soluções, Márcio Sanson, explica que o sistema pode ser adaptado aos processos específicos de pequenas e médias empresas. “Um ponto crucial é o módulo de COMEX, que está totalmente integrado ao UNO. Com essa funcionalidade, as empresas podem gerenciar suas operações de comércio exterior diretamente no sistema, incluindo controle de importação e exportação”, destaca o empresário.



“Nossa expectativa era obter um sistema sólido e que pudesse otimizar determinados processos que, até então, eram realizados na mão. Depois da mudança, nós percebemos que a empresa cresceu”, ressalta a gerente financeira da Brasbol. “Esses elementos compõem uma oferta que visa não apenas atender, mas superar as expectativas de nossos clientes”, completa o CEO da UNO.

Além disso, ele reforça que a organização busca manter-se atualizada e prestar suporte contínuo.

Sistemas atendem bem, mas podem melhorar

Um estudo realizado pela consultoria Kearney com 60 empresas brasileiras, e publicado pelo portal TI Inside, aponta que 80% delas consideram o nível de estabilidade de seus ERPs alto, 18% médio e apenas 2% o consideram baixo. Ainda assim, apenas 47% das empresas ouvidas consideram que seus sistemas de gestão são estratégicos e críticos para seus negócios.



Devido ao longo tempo de operação em um mesmo sistema, 64% das empresas reclamam do excesso de customizações e difícil manutenção das aplicações, 43% do alto volume de sistemas satélites integrados aos ERPs e 26% sobre a dificuldade de gestão do grande número de integrações existentes.



A lista inclui ainda versões desatualizadas sem suporte, módulos básicos que não atendem às necessidades, insatisfação das áreas de negócio com o sistema de gestão e o alto número de ocorrências em produção.



A pesquisa destaca ainda que 72% dos sistemas de gestão empresarial em operação no Brasil foram implementados antes de 2017.