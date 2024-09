Brigada Militar apreende cerca de 800 fardos de feno de alfafa em Tiradentes do Sul

Na tarde desta quinta-feira, 5 de setembro, policiais militares do 7º BPM, em conjunto com a equipe da Polícia Civil, realizaram uma grande apreensão de cerca de 800 fardos de feno de alfafa em Tiradentes do Sul, durante ações da Operação Agro Hórus.

As equipes se deslocaram até a área de fronteira com a Argentina, onde barcaças foram usadas para o transbordo da carga do lado argentino para o lado brasileiro. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma carreta completamente carregada com os fardos de alfafa.

A carreta e a mercadoria foram apreendidas e ficaram à disposição da Receita Federal. Estima-se que o prejuízo total ao crime ultrapasse R$ 210.000,00.