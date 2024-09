Exportações do Projeto Brasil IT+ chegam a US$ 793 milhões

Nos últimos 19 anos, o Projeto Setorial Brasil IT+ já envolveu mais de 640 empresas interessadas em expandir suas operações internacionalmente. Desenvolvido em parceria pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Softex.

Em 2023, o Brasil IT+ alcançou recorde de exportação e adesão empresarial. O volume de negócios gerado pelas empresas participantes do Projeto atingiu US$ 793 milhões, e o número de empresas participantes cresceu de 175, em 2022, para 226. Já o número de empresas exportadoras no Projeto aumentou 67%, passando de 59 para 88.

“Esse resultado positivo comprova o acerto de nossa proposta, que é traçar a melhor jornada de internacionalização de acordo com o perfil de cada empresa e de seu mercado-alvo. Oferecemos um pacote de inteligência comercial com capacitação, treinamento, participação em feiras, missões comerciais e análise de mercado, proporcionando uma internacionalização 360° e uma experiência muito mais assertiva”, afirma Diônes Lima, vice-presidente executivo da Softex.

Para Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, “posicionar o Brasil como um player importante no setor de software e serviços de TI no mercado internacional é fundamental para impulsionar a inovação, atrair investimentos, gerar empregos qualificados e fortalecer a economia nacional em um cenário global cada vez mais digital e competitivo”.

Motivações para a busca de oportunidades no exterior - Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral (FDC), as empresas buscam a internacionalização para atingir novos mercados, promovendo maior estabilidade e segurança. Essa estratégia diversifica riscos, minimizando os impactos de crises internas ao não depender exclusivamente do mercado nacional. A internacionalização também contribui para a construção e consolidação de uma marca global, aumentando a credibilidade. Atuar em diversos mercados exige inovação para acompanhar tendências tecnológicas e mercadológicas, melhorando a competitividade. No setor de TI, a busca por investimentos no exterior é incentivada por países como Estados Unidos, Canadá, Portugal e Alemanha, que oferecem infraestrutura desenvolvida, políticas de apoio, demanda e capital para investimento em TI.

As empresas apoiadas pelo Brasil IT+ passam por uma análise de maturidade internacional para desenvolver ações customizadas e participam de atividades estratégicas de apoio à internacionalização. São oferecidas ações estruturantes focadas em capacitação e inteligência comercial, além de suporte para a participação nos maiores eventos de tecnologia do mundo, visando prospecção e realização de negócios internacionais com valores subsidiados.

Outros benefícios incluem acesso a informações qualificadas sobre mercados-alvo, validação de produtos e conexão com potenciais clientes e parceiros no exterior, rodadas de negócios e missões internacionais online e presenciais.

Iniciado em 2005, o Projeto Setorial Brasil IT+ visa gerar novas oportunidades de negócios no mercado internacional para as empresas brasileiras, aumentar o volume de exportações, ampliar a exposição da indústria brasileira de TI e fortalecer a imagem do Brasil como um centro mundial de excelência no setor.