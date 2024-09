IA: Hyphen anuncia nova tecnologia para aumento de vendas

A equipe de especialistas da Hyphen: Tech, Consulting & Growth, empresa especializada em consultoria e tecnologia comercial, desenvolveu a metodologia HYARCH, com o objetivo de criar um ambiente propício ao crescimento exponencial de vendas.

Gerida por Inteligência Artificial (IA), a abordagem integrada entre Automação, Relacionamento, Conectividade e Hiperconvergência (ARCH) é destacada pela empresa como principal responsável por estruturar quatro pilares: funil de marketing, funil de vendas, produtividade e tecnologia.

Segundo a Hyphen, com a tecnologia, tarefas rotineiras e repetitivas podem ser executadas de forma mais precisa, por meio de automação inteligente. A metodologia utiliza algoritmos avançados para personalizar interações e criar diferentes experiências de engajamento para cada cliente em potencial.

Automação, relacionamento, conectividade e hiperconvergência

Os especialistas destacam que a nova tecnologia ARCH representa um avanço significativo no campo da automação comercial, visando auxiliar o crescimento na produtividade das empresas decorrente da estruturação e aporte dos funis de marketing, vendas e tecnologia.

Diego de Castro, CEO da Hyphen, explica como a ferramenta pode escalar as vendas e reduzir a dependência de prospecção dos vendedores. “A metodologia HYARCH prioriza a automação do relacionamento com o cliente e libera o tempo dos vendedores para se concentrarem em atividades de maior valor agregado, como o fechamento de negócios e o cultivo de relacionamentos com os clientes”.

Outro aspecto da HYARCH, apontado pela Hyphen, é a ênfase na conectividade, que possibilita às empresas o envolvimento com os clientes, de forma proativa e autônoma em todos os pontos de contato, da geração do lead até a conclusão da venda.

“Ao integrar canais de comunicação diversos, como telefone, whatsapp, e-mail, redes sociais e chatbots, a metodologia busca garantir uma presença omnicanal consistente, maximizando as oportunidades de engajamento e conversão”, destaca o especialista.

De acordo com Castro, os desafios de integrar marketing, vendas e tecnologia são os mesmos, independentemente do tamanho e segmento da empresa. “Combinar uma abordagem centrada no cliente com uma tecnologia disruptiva, focada na oferta de produtos, permite que, com baixo investimento, qualquer empresa desfrute de uma verdadeira máquina de vendas em questão de dias”, afirma.

Já a hiperconvergência, segundo o CEO, proporciona a integração entre todas as etapas do processo de vendas, desde a prospecção inicial até o fechamento do negócio. “Ao unificar dados, ferramentas e recursos em uma plataforma centralizada, ocorre a simplificação e otimização do ciclo de vendas, proporcionando uma visão holística e em tempo real do desempenho comercial”, diz.

“A metodologia HYARCH é o resultado de duas décadas de experiência em consultorias para implantação de processos e tecnologias, criando agora uma nova abordagem na simplificação do processo comercial, utilizando Inteligência Artificial, para garantir a eficiência, produtividade e crescimento das empresas”, ressalta Castro.

Para mais informações, basta acessar: hyarch.com.br