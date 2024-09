M&A: 7lT Tecnologia inicia movimento de compra de empresas

A 7IT Tecnologia, empresa que presta serviços e produtos de tecnologia para o segmento B2B, deu início a uma nova fase de análise e exploração de oportunidades no mercado de tecnologia. O objetivo é identificar empresas que possam complementar suas capacidades e ampliar sua oferta de soluções, conforme informação divulgada pelo CEO da empresa, Protta.

De janeiro a maio de 2024, foram registradas 527 operações de fusão e aquisição (M&A na sigla em inglês) no Brasil, segundo dados de um balanço realizado pela TTR Data em colaboração com a iDeals. Quando somadas, as transações movimentaram R$ 81,1 bilhões.

O mercado de M&A cresce no Brasil. No Nordeste, por exemplo, foram registradas 52 fusões e aquisições no primeiro semestre deste ano, como apontam dados repercutidos pelo portal Fusões & Aquisições. Nos primeiros seis meses de 2023, foram registradas apenas 31 atividades do tipo, ainda de acordo com a análise conduzida pela KPMG - um crescimento de 70%.

Segundo Protta, a movimentação para considerar aquisições faz parte de uma estratégia mais ampla de crescimento em que a 7IT Tecnologia busca integrar empresas que compartilhem seus valores e que possam agregar valor ao “Grupo 7”.

“Ao trazer novas empresas para o grupo, podemos acelerar e diversificar nossas ofertas, além de fortalecer ainda mais nossa posição no mercado, tanto no Brasil quanto internacionalmente”, explica.

De acordo com o CEO, ainda não foram definidas as empresas que serão adquiridas: “Estamos em um processo de diálogo aberto e exploratório e não há um cronograma fechado para essas aquisições”.

Protta ressalta que o foco da 7IT Tecnologia é encontrar empresas que, de fato, façam sentido estratégico para o crescimento do grupo e que estejam alinhadas com seus pilares e visão de futuro. “Estamos abertos a receber propostas e a considerar parcerias que possam contribuir para o fortalecimento do Grupo 7”.

O CEO da 7IT Tecnologia também observa que a estratégia de explorar aquisições é uma oportunidade tanto para a marca quanto para as empresas menores que buscam crescimento ou novos desafios dentro de um grupo maior e mais estruturado.

“Estamos abertos a conversas e à avaliação de propostas que possam ser benéficas para todas as partes envolvidas”, afirma Protta. “O mercado de tecnologia está em constante evolução, e acreditamos que essa flexibilidade e disposição para explorar novas oportunidades é o que nos permitirá continuar liderando e inovando no setor”, conclui.

