Grupo Unità recebe certificação ISO 9001 para processos de gestão de qualidade

O Grupo Unità foi certificado pelo Bureau Veritas Quality International (BVQI) na norma ISO 9001, em dezembro de 2023. A certificação foi obtida após um processo rigoroso de avaliação e adaptação dos procedimentos internos para atender às exigências da norma, que é reconhecida globalmente como um padrão de qualidade.

Claudete Losqui, Especialista de Qualidade e Processos do Grupo Unità, explica que a decisão de buscar a certificação foi estratégica. "Ao certificar a empresa na ISO 9001, demonstramos que nossos processos são geridos com qualidade, embora não sejamos fabricantes, mas sim distribuidores oficiais. A certificação dos processos garante que estamos focados na melhoria contínua e na satisfação dos nossos clientes."

A ISO 9001 é uma norma internacional que estabelece requisitos para o sistema de gestão da qualidade, focando em aspectos como a satisfação do cliente e a eficiência dos processos internos. "A certificação não só nos oferece uma vantagem competitiva, mas também minimiza riscos ao analisar possíveis gargalos e rupturas nos processos. Isso resulta em um ambiente mais seguro e eficiente para nossos clientes e colaboradores", destaca Claudete.

Para o Grupo Unità, a obtenção do certificado ISO 9001 vai além de uma mera conquista empresarial. "Nosso objetivo com a certificação é transmitir confiança aos nossos clientes e parceiros, mostrando que estamos comprometidos com a melhoria contínua dos nossos processos. Isso reflete em uma maior produtividade e eficiência, o que, por sua vez, fideliza nossos clientes."

A ISO, fundada em 1947 e situada em Genebra, Suíça, é uma organização não governamental que desenvolve e publica normas internacionais para garantir a qualidade, segurança e eficiência de produtos, serviços e sistemas. A ISO 9001 é parte da família de normas 9000, que se concentra em sistemas de gestão da qualidade.

Claudete ressalta ainda a importância do envolvimento de todos os colaboradores nesse processo. "O engajamento das pessoas é fundamental. Quando todos entendem a importância da ISO e os benefícios que ela traz para a empresa, começamos a ver uma mudança positiva na forma como os processos são conduzidos, sempre em busca de mais eficiência e produtividade."

Além disso, Claudete enfatiza como essa certificação cria uma cultura de melhoria contínua dentro da empresa. "A certificação nos motiva a sempre buscar novas maneiras de otimizar nossos processos, o que, a longo prazo, fortalece nossa posição no mercado e nos prepara para enfrentar os desafios futuros com mais segurança."

A certificação reforça o compromisso da empresa com a melhoria contínua e a satisfação dos clientes, destacando a eficiência e a segurança nos processos internos

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas como Lepono, Dongyin, Lange, AWT e Rongpeng.

Neste curto período de atuação, a empresa tem se notabilizado pelo crescimento exponencial em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai, Paraguai e México.

Mais informações estão em www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

SANTOSPRESS COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Diretor de Atendimento - Rogério Amador

[email protected] l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

[email protected] l (13) 99795-9790