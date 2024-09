Gilbarco Veeder-Root apresenta inovações estratégicas na ExpoPostos 2024

O TLS Express, uma solução de medição e monitoramento de estoques de combustíveis, já reconhecida pelo mercado, estará, agora, disponível em um pacote completo que inclui console, sondas e serviço de instalação.

O TLS Express automatiza o gerenciamento de estoques, eliminando processos manuais e riscos associados à medição tradicional. Garante precisão no monitoramento de volume e temperatura, com a vantagem adicional de permitir a gestão remota do inventário, o que aumenta a segurança e a eficiência operacional. A conectividade do sistema facilita o acesso em tempo real às informações críticas, reduzindo custos e melhorando a rentabilidade do negócio.

Além do lançamento do TLS Express, a Gilbarco Veeder-Root trará sua linha de bombas e dispensers com destaque para a bomba Prime S, cujo protótipo apresentado na última ExpoPostos, foi lançado em 2022 e recebeu menção honrosa, no Prêmio Design do Museu Casa Brasileira, um das mais tradicionais do design brasileiro.

Soluções integradas para automação e gestão

Serão apresentadas, também, soluções integradas para atendimento, automação e gestão, já amplamente adotadas nos mercados da Europa e dos Estados Unidos. A empresa também trará inovações voltadas para o setor industrial, com foco na prevenção de perdas e fraudes no transporte de combustíveis, desde a base de carregamento até a revenda. Estas tecnologias são personalizadas para diferentes tipos de negócios, garantindo maior controle e eficiência na revenda e distribuição de combustíveis.

Compartilhando conhecimento, a empresa participará da Arena do Conhecimento do evento com palestra, “Modernização na Medição de combustíveis: Entendendo as Novas Regulamentações”, que será ministrada por Claudio Mota, Gerente de Marketing de Produtos Sênior

Serviço

Expostos & Conveniência 2024

Data: de 10 a 12 de setembro

Local: São Paulo Expo

Estande Gilbarco Veeder-Root: H47/I58 Pavilhão 5