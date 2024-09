Uso de WhatsApp impacta vendas e atendimento das empresas

Nos últimos anos, o WhatsApp consolidou-se como uma ferramenta essencial no cotidiano dos brasileiros, com uma penetração impressionante de 99% dos celulares no país, conforme a pesquisa Panorama mobile Time, da Opinion Box, noticiada pelo portal TecMundo. Este fenômeno não passou despercebido pelo setor empresarial, que tem aproveitado a popularidade do aplicativo para aprimorar suas estratégias de marketing, vendas e atendimento ao cliente.

De acordo com dados da FGV e SEBRAE, 7 em cada 10 empresas utilizam a internet como canal de vendas, destacando a importância dos meios digitais para a economia brasileira. O WhatsApp, em particular, tem se mostrado uma plataforma altamente eficaz para conectar empresas com seus consumidores. O estudo recente OTRS Spotlight Consumer Service, realizado pelo OTRS Group em colaboração com a Pollfish e noticiado pelo portal Mobile Time, revela que 92% das empresas brasileiras empregam o WhatsApp para atendimento ao cliente, evidenciando sua relevância no suporte e engajamento com o público.

Segundo Guilherme Camaratta, economista, professor de Marketing no MBA do BBI of Chicago e também CEO da startup VenderNoZap.com, especializada em automação do aplicativo para operação em empresas, a utilização do WhatsApp no ambiente empresarial oferece muitas soluções. “Primeiro, permite uma comunicação instantânea e direta com os clientes, facilitando a resolução de dúvidas e a realização de vendas. A natureza informal e acessível do aplicativo torna a interação mais personalizada, algo que é importante para micro e pequenas empresas que buscam construir relações sólidas com seus clientes”, afirma Camaratta.

Além disso, o WhatsApp, com o auxílio de ferramentas específicas, permite a automação de processos, uma opção para empresas que desejam otimizar seu atendimento sem comprometer a qualidade ou até mesmo automatizar alguns trabalhos de marketing e vendas. “O uso de chatbots, por exemplo, possibilita a automação de respostas e triagens, permitindo que as empresas agilizem o atendimento e reduzam o tempo de espera dos clientes, também podendo gerar uma economia de tempo para o time da empresa”, explica o especialista.

Startup foca na otimização de processos



Nesse contexto, surge o VenderNoZap.com, uma ferramenta desenvolvida para potencializar o uso do WhatsApp no ambiente empresarial. Este software em nuvem possui funcionalidades projetadas para melhorar o desempenho comercial e o atendimento ao cliente. Entre suas principais funções estão o chatbot para automatização ou triagem do atendimento, o envio de mensagens automáticas em campanhas de marketing e um sistema de multi-atendimento que possibilita a gestão de diversos atendentes e setores a partir de um único número de WhatsApp.

“O WhatsApp transformou a maneira como as empresas interagem com seus clientes. Hoje, ele não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas uma plataforma estratégica que pode impulsionar as vendas e melhorar a eficiência do atendimento”, pontua o CEO do VenderNoZap.com.



Para mais informações, basta acessar: https://VenderNoZap.com