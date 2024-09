Indaiatuba é a 6ª melhor cidade em qualidade de vida no país

Indaiatuba (SP) é uma das dez cidades com melhor qualidade de vida do Brasil. A cidade, localizada a cerca de 115 quilômetros da capital paulista, ocupa a sexta posição no ranking realizado pelo Índice de Progresso Social (IPS Brasil), ferramenta de gestão territorial que avalia a qualidade de vida e o desempenho socioambiental dos municípios do país, e compartilhado pela CBN.

Para produzir o levantamento, o IPS Brasil considerou dados oficiais de institutos de pesquisa e órgãos como o DataSUS, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Mapbiomas, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Cadastro Único (CadÚnico), seguindo três dimensões principais: “Necessidades Humanas Básicas”, “Fundamentos para o Bem-Estar” e “Oportunidades”.

Para Daniel Lowenthal, diretor executivo da Espaço Haus Imóveis - imobiliária com atuação em venda, locação e administração -, o ranqueamento traduz o sentimento de todos que visitam ou moram em Indaiatuba.

“O ranqueamento é um fator importante na tomada de decisão de milhares de pessoas de outras regiões, especialmente das capitais e grandes centros, ao buscarem uma nova cidade que ofereça qualidade de vida e segurança, sem abrir mão da excelente infraestrutura e localização privilegiada”, afirma.

Na visão de Lowenthal, Indaiatuba está se consolidando como um polo de qualidade de vida graças a sua infraestrutura. “O Parque Ecológico, o maior parque linear do Brasil com 15 km de extensão, oferece vastas áreas verdes e espaços de lazer que promovem o bem-estar dos moradores e movimentam o turismo”, reporta.

“A cidade também se destaca pela segurança e por uma economia, com um distrito industrial que abriga quase mil indústrias, além de um comércio e serviços amplamente desenvolvidos”, acrescenta.

O diretor executivo da Espaço Haus Imóveis observa que, no setor educacional, Indaiatuba conta com escolas desenvolvidas, muitas delas bilíngues, e universidades, incluindo cursos como o de medicina.

“Além disso, a localização estratégica da cidade, com fácil acesso às principais rodovias e proximidade ao Aeroporto de Viracopos, Campinas, São Paulo e o Porto de Santos, torna Indaiatuba ainda mais atrativa para se viver e investir”, considera.

Para Lowenthal, além dos pontos mencionados, é importante destacar que Indaiatuba tem atraído um número crescente de moradores de outras regiões, o que resultou em uma demanda significativa por imóveis residenciais e comerciais.

“Esse movimento tem impulsionado investimentos substanciais no setor, fortalecendo ainda mais o mercado imobiliário local e consolidando a cidade como um destino promissor para viver e investir”, afirma.

