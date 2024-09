Governo do Estado entrega moradias temporárias em Cruzeiro do Sul

As famílias beneficiadas receberam as chaves das mãos do governador Eduardo Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Nesta terça-feira (3/9), o governo do Estado entregou 28 moradias temporárias em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. As famílias beneficiadas receberam as chaves das mãos do governador Eduardo Leite. As unidades ficam no bairro São Gabriel, em terreno localizado ao lado do Esporte Clube Salão XV de Novembro. O evento também contou com as presenças do titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes, e da titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans.

“Esse é mais um passo que estamos dando para oferecer um local com mais dignidade e conforto para as famílias que perderam suas casas. Mas não é o resultado final, que são as moradias definitivas. Enquanto houver uma família que ainda esteja sem a sua moradia, estaremos lutando e trabalhando para superar todos os obstáculos e garantir que todos possam olhar com confiança para o futuro”, disse o governador.

Essa é a segunda entrega de moradias temporárias construídas com recursos do Estado. No final de agosto, o governador entregou 30 unidades do mesmo tipo para famílias de Encantado. A iniciativa faz parte do programa A Casa é Sua – Calamidade, que conta com um investimento de R$ 66,7 milhões em recursos do Estado para viabilizar 500 unidades habitacionais temporárias.

O programa é operacionalizado pela Sehab. Gomes destacou a qualidade das unidades habitacionais entregues. “O endereço da casa e do trabalho são os endereços da dignidade. E para essas famílias que perderam tudo, foi escolhido o melhor que tínhamos à disposição nestes módulos temporários, até que chegue o momento da entrega das casas definitivas”, disse.

Por serem transportáveis, os módulos são incorporados ao acervo do Estado e podem ser reutilizados em outras situações -Foto: Maurício Tonetto/Secom

As moradias já entregues vão possibilitar a desativação de dois abrigos no município. O prefeito solicitou outras 50, que devem ser entregues até inicio de outubro. O método de construção escolhido devido à possibilidade de transporte das casas. Elas chegam prontas da fábrica ao local de instalação, necessitando apenas de sapatas de nivelamento (um tipo de fundação) e de conexões das redes de água, esgoto e energia elétrica, viabilizadas pela Prefeitura.

Além disso, os módulos ficam incorporados ao acervo do Estado e, depois que as famílias já tiverem sido transferidas para moradias definitivas, podem ser reutilizados por várias vezes em outras situações em que se fizerem necessários,

Cada unidade possui 27m² e é composta por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro, além do mobiliário sob medida e eletrodomésticos da linha branca. A estrutura de aço galvanizado e concreto ganhou elementos que garantem resistência e conforto para os moradores.

Por dispensar construção no local, os módulos são ambientalmente favoráveis, pois não geram resíduos de obra e utilizam oito vezes menos água do que os métodos tradicionais de edificação. A empresa Visia Construção Modular, contratada pela Sehab, trouxe o método da Europa e já entregou 8 mil desses módulos em todo o país.

As ações fazem parte do Plano Rio Grande , programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais das enchentes. A medida também integra o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (Pehis), como política permanente para atuação em casos de emergências, calamidades e desastres.

Próximas entregas

As casas temporárias são destinadas a municípios que ainda possuem pessoas em abrigos. O município de Estrela já começou a receber parte dos 31 módulos habitacionais que serão instalados em área próxima ao Salão Comunitário São José Operário. As prefeituras de Encantado e Estrela já viabilizaram novos terrenos para ampliar o número de moradias temporárias. Encantado receberá mais 50, totalizando 80 módulos instalados, e Estrela terá mais 72, somando 103.

Também devem receber moradias temporárias os municípios de Arroio do Meio (40), Estrela (27), Rio Pardo (39), São Leopoldo (60), São Jerônimo (18) e Triunfo (48). A cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, será contemplada, mas o Estado aguarda a definição do terreno que irá receber os módulos. A Sehab oferece orientação às prefeituras tanto na definição quanto no preparo dos terrenos, inclusive com acompanhamento técnico presencial semanal.

Apoio da SPGG

A Central de Licitações do Estado, vinculada à SPGG, esteve presente no processo de contratação emergencial das 500 casas temporárias, como explicou a secretária Danielle. “A subsecretaria realizou, por exemplo, o parecer jurídico e a análise dos documentos da empresa contratada. Esta entrega representa os esforços do governo estadual para restabelecer um lar para os cidadãos afetados pelas cheias. Buscamos um processo célere e transparente, com o objetivo de auxiliar as famílias a reconstruírem suas vidas com dignidade”, destacou.