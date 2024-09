Aplicação da Inteligência Artificial no setor de RH é tema de workshop

A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) realizará no dia 19 de setembro de 2024 (quinta-feira), às 19h, um workshop gratuito em Ponta Grossa com o tema “Inteligência Artificial no Contexto da Gestão de Pessoas e do RH”. O evento acontecerá no Sesc Ponta Grossa com a participação dos palestrantes Andressa Oliveira, Kristian Capeline e Leandro Henrique de Souza, sob a mediação de Kelly Gabelhere.

Destinado a associados da ABRH-PR, profissionais de gestão de pessoas, recursos humanos e demais interessados, o workshop visa abordar o impacto crescente da Inteligência Artificial (IA) na área de Recursos Humanos (RH). As inscrições podem ser feitas no link: https://abrh-pr.org.br/workshop-abrh-pr-em-ponta-grossa-inteligencia-artificial-no-contexto-da-gestao-de-pessoas-e-do-rh/.

“As empresas precisam adaptar suas práticas de gestão”

Um dos palestrantes do evento, o CEO da How Education, Leandro Henrique de Souza, destaca a importância de discutir o tema no cenário atual. “Discutir o papel da IA no cenário atual é essencial, pois estamos em um ponto de inflexão: as empresas precisam adaptar suas práticas de gestão de pessoas para permanecerem competitivas e preparadas para o futuro do trabalho”, afirma.

Entre os desafios mencionados, o fundador da startup de educação, que já formou mais de 30 mil pessoas, reforça a necessidade de integrar a tecnologia com os profissionais, integrando as mudanças culturais promovidas pelas ferramentas.

Ele ressalta a importância de conservar o fator humano como prioridade, mesmo com a crescente automação de processos. “A humanização deve ser mantida como prioridade. A IA permitirá aos profissionais de RH se concentrarem em atividades estratégicas, enquanto a tecnologia cuida do operacional”, explica.

Por fim, Souza reforça a força do workshop como um espaço de compartilhamento de experiências e inspiração para que as empresas locais adotem práticas inovadoras. “Estamos extremamente empolgados com as discussões que teremos no dia 19. Esse evento será um marco para que mais empresas abracem a IA com confiança e uma visão clara do futuro”, conclui.

Workshop Inteligência Artificial no Contexto da Gestão de Pessoas e do RH

Data: 19 de setembro de 2024 (Quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Sesc Ponta Grossa - Rua Theodoro Rosas, 1247, Centro - Ponta Grossa/PR

Inscrições: https://abrh-pr.org.br/workshop-abrh-pr-em-ponta-grossa-inteligencia-artificial-no-contexto-da-gestao-de-pessoas-e-do-rh/

Sobre a ABRH-PR - A ABRH-PR (Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná) é uma entidade sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e a valorização dos profissionais de Recursos Humanos no estado do Paraná. Com uma ampla gama de atividades, incluindo workshops, seminários e grupos de aprendizado, a ABRH-PR se dedica a disseminar boas práticas de gestão de pessoas, fomentar a troca de conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento das organizações.