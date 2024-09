Posicionamento de marca é nova estratégia adotada por 7IT

A 7IT Tecnologia adotou o posicionamento de marca como estratégia de crescimento e retenção de clientes. Os investimentos em comunicação, treinamentos internos, a busca pela excelência em atendimentos e presença digital robusta fazem parte da medida.

Recentemente, a empresa formou o Grupo 7, composto pela 7IT Tecnologia, 7IT Host e 7&M Services, uma joint venture criada com o objetivo de expansão internacional. Com as empresas criadas por Protta estruturadas, foi constituído o grupo. Este reposicionamento estratégico também reflete na forma de se apresentar ao mercado e em ganho de market share.

Ana Laura Villar, analista de Marketing da 7IT, explica por que o posicionamento de marca está diretamente ligado a estratégia de crescimento e retenção de clientes da empresa. “Ao buscarmos nos posicionar como uma empresa confiável e inovadora, atraímos clientes que buscam soluções tecnológicas seguras e eficientes”.

A especialista pontua que com um posicionamento baseado em segurança, inovação e atendimento personalizado, o crescimento e a retenção de clientes são resultados evidentes. “Conseguimos manter esses clientes ao criar uma relação de confiança e antecipar suas necessidades, levando nossa abordagem para todos os estados do Brasil e buscando manter nossas parcerias estratégicas fortalecidas”.

Pesquisa da plataforma Guia dos Melhores, noticiada pelo portal Monitor Mercantil e realizada com brasileiros para entender o quanto o posicionamento, os valores e a aparência de uma marca influenciam no momento de compra e ajudam na fidelização do consumidor revelou que a comunicação, incluindo posicionamento, mensagem e valores, e a identidade visual de uma marca são fatores significativos para 54% dos consumidores.

Grupo 7 e internacionalização

Segundo Villar, a criação de um grupo econômico liderado pelo CEO Protta, o Grupo 7, abre novas oportunidades de expansão para a empresa. “Podemos capitalizar sobre a diversidade de serviços oferecidos pelo grupo para criar soluções mais completas e integradas e atrair um público ainda mais amplo”.

Já a presença internacional, por meio da joint venture nos Estados Unidos, oferece um diferencial competitivo, que é o aprendizado com mercados maduros para que estas lições sejam aplicadas no Brasil. “Esse reposicionamento reflete nosso compromisso com a inovação e nossa ambição de liderar o mercado de tecnologia”, destaca a especialista.

Com foco na expansão da presença internacional e a meta de se tornar uma referência global em segurança de dados e computação em nuvem até 2030, Villar garante que a empresa segue buscando inovar e diversificar as ofertas de serviços para se manter competitiva.

“A consolidação da nossa marca em mercados altamente competitivos é parte disso. É crucial que continuemos investindo em branding e inovação para sustentar nosso crescimento e alcançar nossas ambiciosas metas de longo prazo’, conclui.

7IT Tecnologia

A 7IT Tecnologia começou com foco em serviços gerenciados, como uma empresa de service desk, a usuários e ambiente de servidores. Em 2015, passou a ofertar serviços de cloud computing e ampliou seu portfólio com especialidade em segurança de dados e revenda de produtos dos maiores fabricantes de tecnologia mundiais.

Ao longo dos anos, consolidou parcerias estratégicas com líderes do setor de TI e cresceu continuamente até expandir sua presença para todos os estados do Brasil, em 2023.